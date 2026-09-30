Манчестер Сити признан виновным в финансовых нарушениях

·57·Спорт
Манчестер Сити признан виновным в финансовых нарушениях

Одно из самых громких и масштабных событий в английском футболе последних лет приближается к своей развязке. После восьми лет расследований независимая комиссия признала клуб «Манчестер Сити» виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. Согласно заявлению Премьер-лиги, «горожане» намеренно фальсифицировали финансовую отчетность и отказывались сотрудничать с проверяющими органами на протяжении девяти сезонов, начиная с 2009–2010 по 2017–2018 годы. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Даилй Маил, в заключении независимой комиссии указано, что клуб использовал «фиктивные» контракты для искусственного завышения доходов и сокращения расходов. Утверждается, что с помощью этих финансовых махинаций клуб скрыл более 900 миллионов фунтов стерлингов и ввел в заблуждение аудиторов. Это жесткое решение оценивается как исторический шаг на пути к обеспечению финансовой справедливости в английском футболе.

Ответ клуба и апелляционный процесс

Руководство «Манчестер Сити», в свою очередь, категорически отвергает все обвинения и настаивает на своей невиновности. Генеральный директор клуба Ферран Сориано официально подтвердил, что будет подана апелляция. Согласно правилам Премьер-лиги, установлены строгие сроки для подачи апелляционной жалобы, и в настоящее время юристы клуба ведут серьезную подготовку к этому процессу.

Согласно регламенту, судебный процесс по апелляции должен быть завершен в очень сжатые сроки. В частности, слушания не должны длиться более пяти дней, а окончательное решение должно быть вынесено в течение двенадцати недель с момента вынесения первоначального вердикта. Кроме того, объем показаний свидетелей и экспертов ограничен 30 страницами.

Последствия и неопределенность

Процесс формирования новой комиссии станет первым испытанием для апелляции. Председатель текущей комиссии должен как можно скорее представить кандидатуры сторонам, а клуб обязан представить свои возражения в течение двух рабочих дней. Очевидно, что исход этого дела окажет серьезное влияние не только на будущее «Манчестер Сити» в предстоящих сезонах, но и на всю финансово-правовую систему европейского футбола.

На данный момент будущее клуба, возможные санкции и вопросы официальной компенсации остаются открытыми. Эксперты отмечают, что это дело стало одним из самых длительных и дискуссионных юридических процессов в мире футбола. Болельщики команды внимательно следят за тем, как их любимый клуб выйдет из этой сложной ситуации с финансовыми обвинениями.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболФинансовые правилаАпелляция
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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