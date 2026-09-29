В Казахстане пенсионерка заплатила штраф за распространение слухов о соседке

В городе Караганде (Казахстан) 66-летняя пенсионерка была привлечена судом к ответственности за распространение ложной информации о своей 34-летней соседке. Об этом сообщает Стан.кз.

Как выяснилось, 34-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на то, что соседка регулярно распространяет о ней ложные сведения, порочащие ее честь.

Участковый инспектор проверил заявление и опросил жильцов многоквартирного дома. Несколько соседей подтвердили, что вокруг женщины ходят различные слухи, а источником этой информации является 66-летняя соседка.

Впоследствии пенсионерку доставили в отдел полиции, где она призналась, что распускала слухи о соседке. Дело было передано в суд.

В суде было установлено, что пенсионерка распространяла ложную информацию о том, будто ребенок соседки рожден не от мужа. Эти слова были расценены как ложные сведения, порочащие честь и достоинство женщины.

Суд признал пенсионерку виновной в клевете и изначально назначил ей штраф в размере 160 месячных расчетных показателей, то есть 692 тысячи тенге. Однако в качестве смягчающих обстоятельств были учтены то, что она совершила правонарушение впервые и находится в пенсионном возрасте.

В результате штраф был уменьшен на 30 процентов и составил 484 тысячи 400 тенге. Решение суда вступило в законную силу.