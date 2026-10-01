Высокий уровень брака при производстве iPhone Дуо

·16·Технологии
Высокий уровень брака при производстве iPhone Дуо

Как сообщает издание Джиемиан Невс со ссылкой на источники в цепочке поставок, при массовом производстве первого складного iPhone Дуо от компании Apple возникают серьезные трудности. В настоящее время на сборочных линиях заводов Foxconn уровень выхода годных устройств составляет лишь немногим более 60 процентов, что свидетельствует о сложных технологических барьерах, стоящих перед производителями. Об этом сообщает Иксбт.ком со ссылкой на источник.

Специалисты отмечают, что данная проблема связана не с каким-то конкретным дефектом, а с необходимостью полной настройки всей производственной системы под новый тип устройства. Поскольку iPhone Дуо является первым массовым складным устройством для Apple, от Foxconn требуется одновременная координация оборудования, технологических процессов и параметров сборки. Если текущие требования к качеству останутся неизменными, для достижения стабильного уровня массового производства может потребоваться от шести месяцев до года.

Техническая сложность и идеальный механизм складывания

Основное внимание в производстве уделяется тому, чтобы сделать след от сгиба на внутреннем дисплее максимально незаметным. Для этой цели используется не только специальное ультратонкое стекло УТГ с нанотекстурой, но и сложная шарнирная система, состоящая из более чем сотни компонентов. Каждый элемент требует высокой точности, так как малейшие отклонения могут привести к появлению заметных следов на дисплее или его проседанию.

Корпус устройства спроектирован очень тонким — всего 5,2 миллиметра в разложенном состоянии. Благодаря шарниру, расположенному в центральной части, аккумуляторы, системная плата и система охлаждения распределены по обеим сторонам. Китайские компании-партнеры, включая Ленс Течнологй, Лингйи и Жухаи Гуаню, активно участвуют в этом процессе, поставляя важные компоненты, такие как стекло УТГ и аккумуляторные элементы.

Задержки в начале продаж и планы

Подобные технологические сложности объясняют, почему период между презентацией и началом продаж значительно длиннее обычного. Для iPhone Дуо представленного 10 сентября, открытие предзаказов запланировано на 16 октября, а начало продаж — на 23 октября. Таким образом, период между анонсом и выходом на рынок составляет 43 дня, тогда как для обычных флагманов этот срок обычно составляет около десяти дней.

Согласно источникам, Apple планирует сформировать запас iPhone Дуо в объеме около 6–8 миллионов единиц по всему миру в течение 2026 года. Из них более 5 миллионов устройств планируется поставить розничным партнерам. Для сравнения, некоторые модели Pro и Pro Max за весь свой жизненный цикл достигают объема поставок в 20–30 миллионов экземпляров.

AppleiPhone DuoТехнологииСмартфонFoxconn
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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