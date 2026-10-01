Поворот в мире технологий: Почему новое соглашение по ИИ называют «духовной конституцией»?

·3·Технологии
Поворот в мире технологий: Почему новое соглашение по ИИ называют «духовной конституцией»?

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта вынесло на повестку дня одно из крупнейших соглашений в истории человечества. Ведущие мировые технологические гиганты договорились принять единый свод фундаментальных правил по безопасному развитию систем искусственного интеллекта и ответственному их использованию.

Этот шаг, направленный на установление контроля над развитием сферы и предотвращение возможных угроз, оценивается экспертами и политиками как «духовная конституция» цифрового будущего.

Конкуренция отодвинута на второй план: кто в союзе?

Шесть крупных корпораций, ведущих ожесточенную конкурентную борьбу на глобальном рынке и находящихся на передовой технологической гонки, объединились ради общей цели:

  • Google и Meta — владельцы экосистем с миллиардами пользователей;

  • Nvidia — главный производитель инфраструктуры искусственного интеллекта и вычислительных чипов;

  • OpenAI и Anthropic — создатели передовых интеллектуальных систем (ChatGPT, Claude);

  • xAI — развивающаяся лаборатория искусственного интеллекта Илона Маска.

Подписание этими компаниями общих протоколов безопасности на единой платформе послужит универсальным международным фильтром для предотвращения бесконтрольного распространения технологий ИИ.

Оценка Трампа: «Практически конституция»

Говоря о значимости достигнутого соглашения, Дональд Трамп назвал его совершенно новым правовым и этическим этапом для эпохи современных технологий:

  • Духовное обязательство: Трамп охарактеризовал принятые правила не просто как рекомендацию, а как высокое «духовное обязательство» перед лицом безопасности человечества;

  • Законодательный фундамент: Он отметил, что этот документ имеет статус «практически конституции» и в ближайшем будущем станет прочной основой для официальных, обязательных государственных стандартов управления искусственным интеллектом в США и, возможно, во всем мире.

Внедрение таких норм ограничений и безопасности лидерами ИТ-индустрии в объединении с руководством государства направлено на то, чтобы технологическая революция продолжалась не стихийно, а на основе четких правил и процедур.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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