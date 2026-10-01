Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии

Уход Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии перед матчем Лиги наций против Дании вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе страны. Согласно данным издания А Бола, эта ситуация привела не только к изменениям в составе, но и к резкому падению числа подписчиков в социальных сетях команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На матче, который пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, легендарная футболка с номером 7, принадлежащая Роналду, не останется без владельца. Согласно регламенту Лиги наций, игроки, внесенные в заявку, должны иметь номера от 1 до 23. По этой причине сборная Португалии не могла оставить номер свободным, несмотря на временный уход Криштиану Роналду из команды.

Рафаэл Леау под 7-м номером и потери в составе

Исходя из требований регламента, в матче против Дании футболка с 7-м номером сборной Португалии досталась нападающему Рафаэлу Леау. Напомним, что этот футболист в летнее трансферное окно перешел из «Милана» в «Галатасарай».

Однако изменения в сборной не ограничились только Криштиану Роналду. Помимо бывшего нападающего «Реал Мадрида», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», в заявку не был включен Франсишку Консейсан из-за травмы бедра. Хотя медицинское обследование не выявило серьезного разрыва, тренерский штаб решил не рисковать.

Потери в социальных сетях и реакция болельщиков

Как сообщает Б24, скандал, связанный с уходом Криштиану Роналду из сборной, нанес серьезный ущерб Португальской футбольной федерации. В частности, официальные страницы команды за короткое время — всего за несколько часов — потеряли около полумиллиона (500 тысяч) подписчиков.

Согласно результатам опроса, проведенного изданием А Бола, местные болельщики считают виновником сложившейся ситуации в основном самого Криштиану Роналду. В частности, 78,2% респондентов раскритиковали нападающего «Аль-Насра», 13,7% возложили вину на главного тренера Жорже Жезуша, а 8,1% назвали главным виновником президента федерации Педру Проэнсу.