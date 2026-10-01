Сатлйт привлекла 8 миллионов долларов на внедрение ИИ в космосе

·20·Технологии
Сатлйт привлекла 8 миллионов долларов на внедрение ИИ в космосе

Стартап Сатлйт, специализирующийся на обработке данных и внедрении технологий ИИ в космосе, привлек 8 миллионов долларов в рамках раунда сид. Это достижение позволит компании разработать программное обеспечение, объединяющее модели ИИ в космосе в единую сеть. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком и TechCrunch, основатель стартапа Рама Афулло ранее работал в облачном бизнесе Google и в сети Starlink компании SpaceX. Опираясь на свой опыт, он понял, что возможности использования вычислительных мощностей в космосе недооценены, и решил реализовать свою идею.

В свое время Афулло предлагал эту идею руководству Google и SpaceX, но обе компании ответили отказом. После этого он основал компанию Сатлйт с штаб-квартирами в Саннивейле (Калифорния) и Найроби (Кения).

Рынок космических технологий и новый подход

В настоящее время интерес к космическим центрам обработки данных резко возрос. В частности, SpaceX активно развивает проекты орбитальных дата-центров, а Google реализует инициативу своего космического центра Проджект Сункатчер. При этом Сатлйт, в отличие от других компаний, заявила, что не планирует строить собственные космические аппараты.

Команда стартапа создает специализированное ПО, позволяющее запускать модели ИИ на спутниках различных компаний. Афулло сравнил этот подход с платформами ВМВаре или Snowflake, подчеркнув, что он обеспечивает возможность запуска сложных программ независимо от базовой инфраструктуры.

По словам представителя компании, если SpaceX станет аналогом iPhone для рынка орбитальных дата-центров, то Сатлйт стремится стать универсальным поставщиком, подобным Android в открытой экосистеме. Программное обеспечение уже успешно прошло испытания в двух миссиях.

Практическая эффективность и планы на будущее

Спутники обычно полагаются на наземные центры управления для решения возникающих проблем. Передача данных на Землю — дорогостоящий и медленный процесс. Автономное принятие решений с помощью ИИ в космосе обеспечивает значительную экономическую выгоду.

В начале текущего года Сатлйт установила модель ИИ Гемма, разработанную Google DeepMind, на космический аппарат под управлением Моментус. Эта модель сократила объем передачи данных об ошибках более чем на 60%, позволив экономить сотни тысяч долларов в год на каждом спутнике.

В рамках предстоящей миссии ПО Сатлйт начнет работу на космическом аппарате, подготовленном индийским стартапом ТакеМе2Спаке. В проекте участвуют такие партнеры, как NASA, Стеллериан и ТакеМе2Спаке, которые протестируют протоколы облачных вычислений и задачи космического мониторинга.

Искусственный интеллектКосмические технологииСтартапSpaceXGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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