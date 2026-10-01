Установлено, что пересаженное сердце принимает биологический возраст нового владельца

·24·Технологии
Установлено, что пересаженное сердце принимает биологический возраст нового владельца

Исследователи из Гарвардской медицинской школы совершили научное открытие, которое может полностью изменить основной критерий, используемый при отборе донорских сердец — показатель возраста. Согласно данным иксбт.ком, в результате проведенных экспериментов и клинических анализов было доказано, что пересаженное сердце адаптируется к биологическому возрасту нового организма, независимо от фактического возраста донора. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ученые сначала провели серию гетерохронных трансплантаций с использованием специальной модели мышей. Сердца пересаживались между генетически идентичными грызунами разного возраста. Через четыре-шесть месяцев биологический возраст органов оценивался с помощью трех эпигенетических часов, анализирующих паттерны метилирования ДНК.

Результаты показали, что в молодых сердцах, пересаженных пожилым реципиентам, наблюдался ускоренный процесс старения. Напротив, старые сердца, попавшие в молодой организм, значительно омолаживались, и их биологический возраст снижался. Примечательно, что этот эффект касался только самого пересаженного органа, а другие ткани реципиента не меняли свой возраст.

Изменения на уровне активности генов и клеток

Транскриптомный анализ выявил точные механизмы этого процесса. В молодых сердцах, попавших в старый организм, активировались пути воспаления, тогда как в старых сердцах у молодых реципиентов воспалительные процессы подавлялись. Наиболее заметные изменения были зафиксированы в митохондриальных процессах: их активность снижалась или восстанавливалась в зависимости от старения или омоложения органа.

Ученые также проверили эти научные выводы на людях. Были проанализированы архивные образцы биопсии миокарда 11 пациентов, у которых была разница в возрасте между донором и реципиентом. Эпигенетические часы показали ту же картину: биологический возраст пересаженного сердца соответствовал не возрасту донора, а именно возрасту реципиента.

Клиническое значение и будущие возможности

Через год ЭКГ, эхокардиография и кардиопульмональные стресс-тесты, проведенные с участием сотен пациентов, подтвердили клиническую значимость. Функциональная емкость легких и потребление кислорода, которые обычно снижаются с возрастом, оказались зависимыми не от возраста донора, а от возраста реципиента. Таким образом, физическая работоспособность после операции определяется возрастом владельца органа.

Авторы подчеркивают, что системная среда организма является основным фактором, определяющим биологический возраст ткани. Старая среда ускоряет молекулярные повреждения, а молодая — замедляет их. Это открытие открывает путь к оптимизации практики пересадки старых сердец молодым реципиентам в условиях дефицита донорских органов.

МедицинаНаучное открытиеТрансплантация сердцаБиологический возрастГарвард
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Нейробиологи выявили новый механизм восстановления тканей мозгаНейробиологи выявили новый механизм восстановления тканей мозга15 августа 02:25Астрономы обнаружили редкую радиогалактику с четырьмя поколениями джетовАстрономы обнаружили редкую радиогалактику с четырьмя поколениями джетовСегодня 10:26Вокруг самой горячей звезды в истории обнаружена экзопланетаВокруг самой горячей звезды в истории обнаружена экзопланетаВчера 23:21Ученые обнаружили, что кабельные бактерии выращивают металлоорганические проводаУченые обнаружили, что кабельные бактерии выращивают металлоорганические провода15 сентября 17:52Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеНайденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе5 сентября 18:29На планете Сатурн обнаружена гигантская десятиугольная атмосферная аномалияНа планете Сатурн обнаружена гигантская десятиугольная атмосферная аномалия3 сентября 17:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27