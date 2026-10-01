Нокиа и ИКЭЕ создадут суверенные системы спутниковой связи для государств

·24·Технологии
Нокиа и ИКЭЕ создадут суверенные системы спутниковой связи для государств

Финская космическая компания ИКЭЕ и Нокиа достигли соглашения о совместном создании защищенных низкоорбитальных систем спутниковой связи для государственных заказчиков. Согласно данным иксбт.ком, первые телекоммуникационные спутники в рамках этого проекта планируется вывести на орбиту в 2028 году, и ожидается, что они станут своеобразной альтернативой глобальным коммерческим системам, таким как Starlink. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основная идея проекта заключается в создании суверенной спутниковой инфраструктуры, полностью контролируемой конкретным государством. При этом заказчик получает возможность самостоятельно управлять спутниками, наземным сегментом и пользовательскими терминалами, не завися от условий внешнего коммерческого оператора.

Система для обороны и чрезвычайных ситуаций

Новая сеть связи в первую очередь предназначена для нужд обороны, пограничной безопасности, экстренных служб, а также для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. В условиях, когда наземные мобильные и проводные сети повреждены, перегружены или полностью отключены, данная спутниковая связь должна обеспечить надежный резервный канал.

Будет создана возможность концентрации сетевых ресурсов над приоритетными регионами в зависимости от текущих потребностей. При этом ИКЭЕ и Нокиа обещают обеспечить высокую пропускную способность и низкие задержки. В то же время новая система не заменит существующие военные или государственные сети полностью, а обеспечит дополнительное покрытие и резервные каналы.

Сотрудничество компаний

В рамках данного партнерства ИКЭЕ предоставляет свой опыт в создании и эксплуатации группировок спутников, а Нокиа обеспечивает технологии защищенных телекоммуникационных сетей. Стороны намерены объединить низкоорбитальные спутники, наземную инфраструктуру и защищенные терминалы в единую систему связи.

Напомним, что ИКЭЕ уже предлагает государственным заказчикам свои спутниковые системы для наблюдения за поверхностью Земли. Компания управляет группировкой аппаратов с синтезированной апертурой (САР), позволяющих получать изображения поверхности независимо от времени суток и облачности. Новый проект с Нокиа значительно расширяет это направление за счет спутниковой связи.

NokiaICEYEStarlinkКосмические технологииСпутники связи
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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