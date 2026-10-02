В России кошка могла стать причиной взрыва — МЧС

В городе Одинцово Московской области РФ в квартире на 19-м этаже многоэтажного дома взорвался газовый баллон. Инцидент произошел утром 1 октября в доме на Белорусской улице. Об этом сообщил РБК.

Уточняется, что людей в квартире не было, внутри оставалась только кошка. Согласно предварительной версии МЧС, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров стоял рядом с электроплитой. Кошка могла случайно включить плиту, в результате чего перегревшийся баллон взорвался.

В результате взрыва повреждены балконная часть квартиры и оконные стекла, а также разрушена межкомнатная перегородка между квартирой и тамбуром. К моменту прибытия спасателей открытого горения не наблюдалось.

В результате инцидента никто не пострадал. По сообщениям, находившаяся в квартире кошка также выжила.

Точные причины происшествия в настоящее время выясняются. МЧС России напомнило, что газовые баллоны нельзя хранить вблизи источников тепла.