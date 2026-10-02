Сугдиёна Убайдуллаева высказалась о замужестве за парнем-пастухом (видео)

Актриса Сугдиёна Убайдуллаева в беседе в утренней программе «Омон-омон» телеканала «Менинг Юртим» рассказала об обсуждениях вокруг недавно показанного фильма «Пастух и городская девушка».

Ведущие программы, опираясь на сюжет фильма, спросили актрису: «А вы бы вышла замуж за такого пастуха? Если бы свататься пришел именно пастух».

Сугдиёна Убайдуллаева отметила, что в последнее время получает много сообщений на эту тему.

«В комментариях очень многие наши парни пишут. Оказывается, у нас очень много таких пастухов. Мне в директ пишут пастухи, у которых тысяча, пять тысяч овец. Есть очень много комментариев вроде: «У меня тысяча овец, вышла бы ты за меня замуж? Я живу в такой-то области»», — сказала актриса.

Один из ведущих поинтересовался: «Если бы возникла такая ситуация, вы бы ответили «да»?»

«Не знаю, нужно подумать. Но если он будет таким искренним, простым и с чистым сердцем, то ответила бы «да», конечно», — с улыбкой ответила Сугдиёна Убайдуллаева.

Этот ответ актрисы вызвал различные мнения и бурные обсуждения в социальных сетях.

А вы смотрели фильм «Пастух и городская девушка»? Что вы думаете о фильме и мнении Сугдиёны? Оставляйте свои мысли в комментариях.