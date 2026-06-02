Россия запретила импорт ряда товаров из Армении

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Россия запретила импорт ряда товаров из Армении
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ — «Россельхознадзор» с 3 июня 2026 года запретила импорт картофеля, баклажанов, яблок, груш, айвы и сухофруктов из Армении. Об этом сообщает Meduza.

Также ограничен транзит этих товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения введены на неопределенный срок и будут действовать до тех пор, пока не будет разработан соответствующий механизм обеспечения безопасности продукции.

В «Россельхознадзоре» отметили наличие проблем с контролем сельскохозяйственной продукции в Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экспортеры и производители получат государственную поддержку и помощь в поиске новых рынков сбыта.

Напомним, что Россия ранее уже запрещала импорт цветов, минеральной воды, овощей, зелени, персиков, клубники и рыбы из Армении. Эти решения принимаются на фоне сближения Армении с Евросоюзом и в преддверии парламентских выборов в стране.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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