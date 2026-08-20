В метро из ведра рассыпались десятки змеевидных рыб

Обычная поездка в метро китайского города Нанкин превратилась в неожиданное происшествие. 17 августа в поезде, следовавшем по 2-й линии метро, опрокинулись пластиковые ёмкости с живыми змеевидными рыбами.

В результате десятки рыб рассыпались по полу вагона и начали расползаться в разные стороны. Пассажиры, ставшие свидетелями происшествия, были удивлены, а некоторые бросились ловить убегающих рыб.

На распространившихся в социальных сетях видео видно, как пассажиры руками ловят скользящих по полу рыб и складывают их обратно в ёмкости. Однако поймать некоторых из них было непросто: они забились в узкие места под сиденьями. Источник сообщения — Тимес оф Индиа

Что интересно, многие интернет-пользователи, посмотревшие видео, подумали, что эти существа — змеи. На самом деле это были не змеи, а рисовые угри, похожие на змей. Их длинное и скользкое тело напоминало змею, из-за чего происходящее в вагоне выглядело ещё более пугающе.

Во время происшествия пассажиры пытались собрать сбежавших рыб. Некоторые существа забились под сиденья, что затруднило их поимку.