15-дневный безвизовый режим с Таиландом для узбекистанцев: вступило ли в силу официальное решение?
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- Порядок 15-дневного безвизового въезда в Таиланд для граждан Узбекистана еще не вступил в силу и не применяется на практике.
- Национальный комитет по туристической политике Таиланда под председательством вице-премьера Супхаджи Сутхумпхан одобрил данную инициативу только на концептуальном уровне.
- Для вступления решения в законную силу требуется его утверждение Советом министров и публикация в «Королевской газете».
В социальных сетях и ряде информационных источников широко обсуждаются сообщения о введении 15-дневного безвизового режима для граждан Узбекистана при въезде в Таиланд. Однако, согласно информации, предоставленной официальными ведомствами Таиланда, данный порядок еще не вступил в полную силу и не применяется на практике — инициатива в настоящее время находится на стадии обсуждения и окончательного утверждения государственными органами.
Для туристов и наших соотечественников, планирующих покупку авиабилетов, важно знать действующие правила и ожидаемые нововведения.
Какое решение было принято и кого оно касается?
Правительство Таиланда рассматривает возможность упрощения визовых требований для ряда стран с целью увеличения туристического потока:
Одобрение Национального комитета: На заседании Национального комитета по туристической политике под председательством вице-премьера Таиланда Супхаджи Сутхумпхан была концептуально одобрена инициатива о предоставлении безвизового въезда в страну для граждан Узбекистана, Беларуси, Мексики и Колумбии;
Предлагаемый срок: Согласно проекту, гражданам Узбекистана планируется предоставить право находиться на территории Таиланда без визы до 15 дней (в некоторых официальных источниках также рассматривается предложение о продлении этого срока до 30 дней).
Почему пока нельзя лететь без визы? Этапы процесса
Чтобы одобренная комитетом инициатива обрела законную силу, она должна пройти официальные бюрократические процедуры:
Окончательное рассмотрение: Проект решения должен быть детально изучен специальным комитетом по визовой политике страны, официально утвержден Кабинетом министров и опубликован в «Королевской газете» (Роял Газетте);
Действующий порядок не изменился: До тех пор, пока документ не вступит в силу, граждане Узбекистана, направляющиеся в Таиланд с туристической или деловой целью, обязаны оформлять визу в соответствии с действующим законодательством.
Туристическим агентствам и самостоятельным путешественникам рекомендуется дождаться официальных объявлений Министерства иностранных дел и посольства Таиланда, чтобы не доверять вводящим в заблуждение сообщениям и избежать проблем в аэропортах.
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