15-дневный безвизовый режим с Таиландом для узбекистанцев: вступило ли в силу официальное решение?

В социальных сетях и ряде информационных источников широко обсуждаются сообщения о введении 15-дневного безвизового режима для граждан Узбекистана при въезде в Таиланд. Однако, согласно информации, предоставленной официальными ведомствами Таиланда, данный порядок еще не вступил в полную силу и не применяется на практике — инициатива в настоящее время находится на стадии обсуждения и окончательного утверждения государственными органами.

Для туристов и наших соотечественников, планирующих покупку авиабилетов, важно знать действующие правила и ожидаемые нововведения.

Какое решение было принято и кого оно касается?

Правительство Таиланда рассматривает возможность упрощения визовых требований для ряда стран с целью увеличения туристического потока:

Одобрение Национального комитета: На заседании Национального комитета по туристической политике под председательством вице-премьера Таиланда Супхаджи Сутхумпхан была концептуально одобрена инициатива о предоставлении безвизового въезда в страну для граждан Узбекистана, Беларуси, Мексики и Колумбии;

Предлагаемый срок: Согласно проекту, гражданам Узбекистана планируется предоставить право находиться на территории Таиланда без визы до 15 дней (в некоторых официальных источниках также рассматривается предложение о продлении этого срока до 30 дней).

Почему пока нельзя лететь без визы? Этапы процесса

Чтобы одобренная комитетом инициатива обрела законную силу, она должна пройти официальные бюрократические процедуры:

Окончательное рассмотрение: Проект решения должен быть детально изучен специальным комитетом по визовой политике страны, официально утвержден Кабинетом министров и опубликован в «Королевской газете» (Роял Газетте);

Действующий порядок не изменился: До тех пор, пока документ не вступит в силу, граждане Узбекистана, направляющиеся в Таиланд с туристической или деловой целью, обязаны оформлять визу в соответствии с действующим законодательством.

Туристическим агентствам и самостоятельным путешественникам рекомендуется дождаться официальных объявлений Министерства иностранных дел и посольства Таиланда, чтобы не доверять вводящим в заблуждение сообщениям и избежать проблем в аэропортах.