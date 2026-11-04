15-дневный безвизовый режим с Таиландом для узбекистанцев: вступило ли в силу официальное решение?

·6·Мир
15-дневный безвизовый режим с Таиландом для узбекистанцев: вступило ли в силу официальное решение?
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  • Порядок 15-дневного безвизового въезда в Таиланд для граждан Узбекистана еще не вступил в силу и не применяется на практике.
  • Национальный комитет по туристической политике Таиланда под председательством вице-премьера Супхаджи Сутхумпхан одобрил данную инициативу только на концептуальном уровне.
  • Для вступления решения в законную силу требуется его утверждение Советом министров и публикация в «Королевской газете».

В социальных сетях и ряде информационных источников широко обсуждаются сообщения о введении 15-дневного безвизового режима для граждан Узбекистана при въезде в Таиланд. Однако, согласно информации, предоставленной официальными ведомствами Таиланда, данный порядок еще не вступил в полную силу и не применяется на практике — инициатива в настоящее время находится на стадии обсуждения и окончательного утверждения государственными органами.

Для туристов и наших соотечественников, планирующих покупку авиабилетов, важно знать действующие правила и ожидаемые нововведения.

Какое решение было принято и кого оно касается?

Правительство Таиланда рассматривает возможность упрощения визовых требований для ряда стран с целью увеличения туристического потока:

  • Одобрение Национального комитета: На заседании Национального комитета по туристической политике под председательством вице-премьера Таиланда Супхаджи Сутхумпхан была концептуально одобрена инициатива о предоставлении безвизового въезда в страну для граждан Узбекистана, Беларуси, Мексики и Колумбии;

  • Предлагаемый срок: Согласно проекту, гражданам Узбекистана планируется предоставить право находиться на территории Таиланда без визы до 15 дней (в некоторых официальных источниках также рассматривается предложение о продлении этого срока до 30 дней).

Почему пока нельзя лететь без визы? Этапы процесса

Чтобы одобренная комитетом инициатива обрела законную силу, она должна пройти официальные бюрократические процедуры:

  • Окончательное рассмотрение: Проект решения должен быть детально изучен специальным комитетом по визовой политике страны, официально утвержден Кабинетом министров и опубликован в «Королевской газете» (Роял Газетте);

  • Действующий порядок не изменился: До тех пор, пока документ не вступит в силу, граждане Узбекистана, направляющиеся в Таиланд с туристической или деловой целью, обязаны оформлять визу в соответствии с действующим законодательством.

Туристическим агентствам и самостоятельным путешественникам рекомендуется дождаться официальных объявлений Министерства иностранных дел и посольства Таиланда, чтобы не доверять вводящим в заблуждение сообщениям и избежать проблем в аэропортах.

Таиландбезвизовый режимграждане УзбекистанаНациональный комитет по туристической политике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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