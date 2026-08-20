Самая большая проблема для Украины: угроза баллистических ракет усиливается...

·33·Мир
Самая большая проблема для Украины: угроза баллистических ракет усиливается...

Система противовоздушной обороны Украины сталкивается с серьёзными трудностями в борьбе с баллистическими ракетами. Редактор Те Гуардиан по вопросам обороны и безопасности Дэн Саббаг объяснил эту ситуацию прежде всего нехваткой ракет-перехватчиков для системы Патриот.

Наиболее тревожным является то, что высокоскоростные баллистические ракеты могут достигать цели всего через несколько минут после предупреждения о воздушной атаке.

Нехватка ракет для Патриот

Как пишет Дэн Саббаг, дефицит ракет-перехватчиков значительно осложняет для Украины защиту от баллистических атак.

«Нехватка перехватчиков для Патриот усложняет защиту Украины от высокоскоростных баллистических атак».

Также отмечается, что в начале этого месяца Воздушные силы ВСУ по соображениям безопасности прекратили публиковать данные о количестве баллистических ракет, запущенных Россией и сбитых украинской стороной.

Зеленский вновь обратился к партнёрам

После очередной ракетной атаки России президент Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о поставках Украине средств ПВО и ракет-перехватчиков.

По его словам, баллистические ракеты в нынешних условиях остаются для Украины одной из самых серьёзных угроз.

По мнению Зеленского, защита страны от баллистических атак во многом зависит от поставок ракет для систем Патриот со стороны государств-партнёров.

Россия заявила о массированном ударе по Киеву и области

По данным Министерства обороны России, минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности, транспортно-логистическим центрам и складам в городе Киеве и Киевской области.

Следует учитывать, что эти утверждения основаны на официальных заявлениях сторон в условиях войны, а независимые источники не всегда могут оперативно и полностью проверить каждый объект и результаты атак.

Почему именно баллистические ракеты становятся главной угрозой?

Проблема

Последствия для Украины

Высокая скорость ракет

Очень короткое время на реакцию

Нехватка ракет-перехватчиков

Сложно отражать все атаки

Баллистическая траектория

Требуются специальные системы ПВО

Продолжение атак

Растёт нагрузка на оборонительные резервы

Таким образом, вопрос противовоздушной обороны вновь становится одной из самых актуальных тем для Украины. Теперь главный вопрос — сможет ли Киев получить от своих партнёров достаточное количество средств ПВО и ракет-перехватчиков?

Как вы считаете, насколько поставки Украине систем ПВО могут повлиять на ситуацию в войне? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй в Telegram и других социальных сетях.

УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКиевPatriot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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