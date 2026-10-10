MrBeast в Самарканде оказался в окружении фанатов (видео)

Сегодня, 10 октября, в Самарканде собрались сотни поклонников, желающих увидеть знаменитого блогера MrBeast и сфотографироваться с ним. Вокруг блогера собралась большая толпа, многие старались подойти ближе и сделать памятное фото. Людей было так много, что даже пройти сквозь толпу было непросто.

Вчера фанаты бегали за MrBeast в Ташкенте, а сегодня встретили его в Самарканде. Волнение среди тех, кто хотел сфотографироваться с блогером и увидеть его вблизи, было огромным. Можно заметить, что его визит вызывает большой интерес не только в столице, но и в других городах.

В социальных сетях также привлекают внимание кадры, связанные с визитом MrBeast в Узбекистан. Собравшиеся для встречи с популярным блогером фанаты, толпа и попытки сделать фото показывают, что его визит стал незабываемым событием для многих.