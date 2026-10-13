В Самарканде толпа приняла китайского туриста за MrBeast (видео)

В Самарканде школьники окружили китайского туриста на мотоцикле и в мотошлеме, приняв его за популярного блогера MrBeast.

Сообщается, что инцидент произошел на фоне визита блогера в Узбекистан. Ученики, надеявшиеся увидеть уезжающего из города MrBeast, перепутали с ним ехавшего на мотоцикле туриста.

Толпа столпилась вокруг путешественника и начала прикасаться к нему. Несмотря на это, мужчина сумел благополучно выбраться из ситуации.

Позже китайский турист рассказал, что был потрясен произошедшим и поначалу не понимал, почему люди собрались вокруг него.