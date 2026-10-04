Киргизия усилила пограничный контроль на фоне сообщений о холере в России

Киргизия усилила санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на государственной границе на фоне распространившихся сообщений о регистрации холеры в России. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что все санитарно-карантинные пункты переведены на усиленный режим работы. На границе специалисты контролируют передвижение граждан, транспортных средств и грузов.

В министерстве заявили, что эти меры принимаются в целях предотвращения заноса и распространения на территории страны инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных инфекций. Ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Холера — это острое кишечное заболевание, передающееся преимущественно через зараженную воду или пищу, которое может привести к сильному обезвоживанию. Поэтому в профилактике болезни важно использовать чистую питьевую воду и соблюдать санитарные правила.

Ранее распространились сообщения о смерти пациентки в больнице Иркутской области России. После этого случая в социальных сетях появились различные сообщения о том, что ее смерть может быть связана с холерой. Однако официальной информации о подтверждении причины инфекции пока нет.