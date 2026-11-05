В Индии появляются услуги по поиску платных собеседников и компаньонов для пожилых людей

·47·Мир
В Индии появляются услуги по поиску платных собеседников и компаньонов для пожилых людей
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Индии развиваются услуги платного сопровождения для пожилых людей, оставшихся в одиночестве из-за сокращения размеров семей и отъезда молодежи.
  • В городе Мумбаи за час услуг компаньона платят 2 500–4 000 рупий.
  • В рамках этого процесса проекты, такие как Care Friend от компании ЭлдерАид Веллнесс, предлагают услуги по общению, прогулкам или походам в кино.

В Индии начали развиваться услуги платного сопровождения для одиноких пожилых людей. Теперь люди преклонного возраста могут нанять специального компаньона, чтобы просто поговорить, выпить чаю, прогуляться или сходить в кино.

Как пишет издание Те Экономик Тимес, из-за сокращения размеров семей и того, что молодежь живет отдельно от родителей, в стране растет число одиноких пожилых людей. При этом социальные услуги, направленные на их поддержку, развиты еще недостаточно.

Например, в Мумбаи пожилой человек, живущий в одиночестве, может заплатить за час услуг компаньона от 2 500 до 4 000 рупий (примерно 26–42 доллара). Взамен компаньон будет беседовать с ним, слушать его истории, пить чай или сопровождать на прогулках и в кино.

В стране появляются различные проекты, предлагающие подобные услуги. В частности, сервис Каре Friend от компании ЭлдерАид Веллнесс предоставляет пожилым людям компанию для общения, прогулок, походов в кино и занятий любимыми делами. Другие проекты организуют для пожилых людей встречи, занятия и коллективные мероприятия.

Тем не менее, эксперты отмечают, что превратить это направление в устойчивый бизнес непросто. Причина в том, что многие пожилые люди сомневаются, стоит ли платить незнакомому человеку за избавление от одиночества. Некоторые семьи предпочитают выделять средства скорее на медицинские услуги, чем на эмоциональную поддержку.

По прогнозам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше в мире удвоится и достигнет 2,1 миллиарда человек. Согласно прогнозу ЮНФПА, к этому же периоду количество пожилых людей в Индии может достичь 347 миллионов.

Это свидетельствует о том, что в будущем у людей преклонного возраста будет расти потребность не только в медицинской, но и в социальной и психологической поддержке.

ИндияElderAid Wellnessсоциальная защита пожилых людейCare Friend
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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