Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр провел свадебную церемонию своей бывшей жены

·71·Мир
Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр провел свадебную церемонию своей бывшей жены

Звезда фильма «Человек-паук», 51-летний Тоби Магуайр провел свадебную церемонию своей бывшей супруги Дженнифер Майер с музыкальным менеджером Джеффри (Джеффом) Огунлеси. Об этом сообщает Пеопле.

Свадьба состоялась 10 октября в отеле Фур Сеасонс Ресорт Ланаи на острове Ланаи на Гавайях. Дженнифер Майер появилась в белом платье. Примечательной особенностью церемонии стало то, что ее бывший муж Тоби Магуайр провел бракосочетание молодоженов.

Магуайр и Майер поженились в 2007 году и объявили о расставании в 2016 году. Процесс их развода официально завершился 21 сентября 2026 года. Несмотря на это, бывшая пара сумела сохранить совместное воспитание детей и дружеские отношения.

На свадьбе присутствовали их дети — 19-летняя дочь Руби и 17-летний сын Отис, а также родившаяся в июне 2026 года дочка Дженнифер Майер и Джеффри Огунлеси. Среди гостей были такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо, Кортни Кокс, Кейт Хадсон, Джефф Безос и Лорен Санчес Безос.

Для справки, Джеффри Огунлеси — сын нигерийского миллиардера и инвестора Адебайо Огунлеси. Он начал встречаться с Дженнифер Майер в 2023 году, а в 2024 году они объявили о помолвке.

Rasmlar to‘plamida bir juftlik va bir erkak alohida-alohida turibdi.
Тоби МагуайрДженнифер МайерДжеффри ОгунлесиГавайи
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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