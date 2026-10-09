В США казнь бывшего майора, убившего 13 военных, покажут в прямом эфире

·42·Мир
В США казнь бывшего майора, убившего 13 военных, покажут в прямом эфире

Стало известно, что казнь Нидала Малика Хасана, который в 2009 году убил 13 американских военнослужащих и ранил еще 32 на военной базе Форт-Худ в США, будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Нидал Хасан — бывший майор и психиатр армии США, совершивший тяжкое преступление на военной базе Форт-Худ в штате Техас. Представитель Пентагона сообщил, что казнь состоится 3 декабря непосредственно на территории этой военной базы. Хасан станет первым заключенным с 1945 года, которого казнят путем расстрела военнослужащие США.

Предложение расстрелять 56-летнего Хасана выдвинул министр военных действий США Пит Хегсет. Президент страны Дональд Трамп также поддержал эту инициативу. Хасан был признан виновным в умышленном убийстве 13 человек и покушении на убийство еще 32 человек.

Трагический инцидент произошел 5 ноября 2009 года. В то время военнослужащие стояли в очереди на медицинский осмотр и вакцинацию. Стрельба произошла в медицинском здании на территории военной базы и унесла жизни многих людей.

Хасан объяснил свои действия желанием предотвратить новые жертвы в Афганистане. Однако это нападение, унесшее жизни 13 человек и приведшее к ранениям 32 человек, было признано самым кровавым нападением на военной базе США, не связанным с боевыми действиями.

Как смертная казнь применяется к военным в США?

В США существует особый правовой порядок применения смертной казни за военные преступления. Апелляционный суд вооруженных сил США в 1983 году признал назначение смертной казни военными трибуналами неконституционным. Однако год спустя по приказу тогдашнего президента Рональда Рейгана смертная казнь была восстановлена.

Назначение смертной казни за военные преступления отличается по своему правовому порядку от казней, проводимых в рамках гражданских судов. В США смертная казнь исполняется преимущественно на уровне штатов. В настоящее время этот вид наказания юридически сохранен в 27 штатах страны.

Дело Нидала Хасана является одним из тех случаев, которые вновь вынесли на повестку дня вопрос о применении смертной казни за военные преступления в США.

Нидал Малик ХасанФорт-ХудНападение на Форт-Худ в 2009 годуАрмия США
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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