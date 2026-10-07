В Эквадоре перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами

·68·Мир
В Эквадоре перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами

В эквадорском городе Асогес во время парада выпускников перевернулся двухэтажный автобус, полный пассажиров. Сообщается, что в момент происшествия в автобусе находилась преимущественно молодежь.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 22 человека. Отмечается, что большинство из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Согласно информации, у некоторых пострадавших зафиксированы травмы головы и грудной клетки, а также переломы рук.

На данный момент информации о погибших в результате инцидента не поступало. Ведутся следственные действия по выяснению причин, по которым автобус потерял управление и перевернулся.

Власти сообщили, что продолжается расследование для установления точной причины аварии.

ЭквадорАсогесавария автобусаопрокидывание автобуса
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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