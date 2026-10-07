В Эквадоре перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами
В эквадорском городе Асогес во время парада выпускников перевернулся двухэтажный автобус, полный пассажиров. Сообщается, что в момент происшествия в автобусе находилась преимущественно молодежь.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 22 человека. Отмечается, что большинство из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
Согласно информации, у некоторых пострадавших зафиксированы травмы головы и грудной клетки, а также переломы рук.
На данный момент информации о погибших в результате инцидента не поступало. Ведутся следственные действия по выяснению причин, по которым автобус потерял управление и перевернулся.
Власти сообщили, что продолжается расследование для установления точной причины аварии.
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