В Эквадоре перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами

В эквадорском городе Асогес во время парада выпускников перевернулся двухэтажный автобус, полный пассажиров. Сообщается, что в момент происшествия в автобусе находилась преимущественно молодежь.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 22 человека. Отмечается, что большинство из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Согласно информации, у некоторых пострадавших зафиксированы травмы головы и грудной клетки, а также переломы рук.

На данный момент информации о погибших в результате инцидента не поступало. Ведутся следственные действия по выяснению причин, по которым автобус потерял управление и перевернулся.

Власти сообщили, что продолжается расследование для установления точной причины аварии.