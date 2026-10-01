Драматичная развязка: Япония обыграла Эквадор в серии пенальти

В рамках товарищеских матчей одна из ведущих команд Азии, национальная сборная Японии, померилась силами с неуступчивым и физически мощным представителем Южной Америки — Эквадором. Несмотря на то, что за 90 минут обе стороны создали немало опасных моментов, в основное время ворота остались в неприкосновенности.

Судьба матча решилась в футбольной лотерее — серии пенальти, где удача улыбнулась «синим самураям».

Тактическая борьба и тренерские эксперименты

Встреча прошла на высокой скорости и в бескомпромиссной борьбе. Если в первом тайме команды действовали осторожно, то во втором тренерские штабы провели масштабную ротацию:

Обновление Японии: Еще в перерыве тренеры освежили линию атаки, выпустив вместо Кайны Танимуры главного бомбардира Аясе Уэду. А на 68-й минуте второго тайма главные звезды — Такефуса Кубо, Рицу Доан и Юито Судзуки — завершили свое участие в матче, уступив места опытным Даити Камаде, Дзюне Ито и Юнносукэ Судзуки.

Ответные ходы Эквадора: В составе латиноамериканской команды в начале второго тайма вместо Алана Франко на поле вышел Феликс Торрес. Позже были задействованы такие футболисты, как Кени Арройо, Педро Вите, Хорди Альсивар, Нильсон Ангуло и Джон Йебоа, что позволило команде пойти вперед с новыми силами.

Хладнокровие Японии в серии пенальти

Поскольку основное время завершилось скучной ничьей 0:0, для выявления победителя пришлось прибегнуть к серии 11-метровых ударов.

В настоящей битве нервов японские футболисты продемонстрировали железное хладнокровие, победив со счетом 5:4 и оформив победу над авторитетным соперником. Уверенные действия вратаря Сиона Судзуки и точность ударов обеспечили азиатской сборной важное психологическое преимущество.

Детали товарищеского матча:

Япония — Эквадор 0:0 (по пенальти — 5:4)

Состав Японии: Сион Судзуки, Аюму Сэко, Ко Итакура, Хироки Ито, Рицу Доан (Юнносукэ Судзуки, 68), Кайсу Сано (Кенто Сиогай, 86), Ао Танака (Дайдзэн Маэда, 79), Кэйто Накамура (Юки Сома, 79), Такефуса Кубо (Даити Камада, 68), Юито Судзуки (Дзюня Ито, 68), Кайна Танимура (Аясе Уэда, 46).

Состав Эквадора: Эрнан Галиндес, Джексон Поросо, Вильян Пачо, Алан Франко (Феликс Торрес, 46), Первис Эступиньян, Кени Арройо (Денил Кастильо, 67), Педро Вите (Фрисо Кайседо, 85), Хорди Альсивар (Хуан Ангуло, 67), Нильсон Ангуло (Алан Минда, 86), Джон Меркадо (Энтони Валенсия, 79), Джон Йебоа (жереми Сармиенто, 67).

Этот контрольный поединок стал прекрасной возможностью для наставников обеих сборных оценить глубину состава и форму игроков в преддверии официальных международных турниров и отборочных матчей.