В Эквадоре новорожденный с волосками, похожими на усики на лице, привлек всеобщее внимание!

В Эквадоре видео новорожденного ребенка с черными волосками, похожими на усы на лице, вызвало широкие обсуждения в социальных сетях. Запись, распространившаяся в октябре 2026 года, привлекла внимание множества пользователей.

В медицине наличие пушковых волос на теле новорожденных считается нормальным явлением. Они называются лануго и появляются в период внутриутробного развития. Такие волоски часто постепенно исчезают до рождения или в первые недели после него.

В некоторых случаях волос на теле или лице ребенка может быть больше обычного. Причины этого различны, и для точного заключения требуется медицинский осмотр. Поэтому по самому имеющемуся изображению невозможно определить, что именно стало причиной появления волос на лице ребенка в видео.

В связи с этим ситуацию, запечатленную на видео, можно расценивать как необычный кадр, однако нет оснований трактовать ее причины как подтвержденный медицинский факт.