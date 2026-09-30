Starlink запустил спутниковый интернет для обычных смартфонов в Эквадоре

Согласно данным Иксбт.ком, система Starlink, принадлежащая компании SpaceX, запустила в Эквадоре новую услугу, позволяющую подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам. Этот шаг направлен на кардинальное улучшение возможностей мобильного интернета и обмена сообщениями в отдаленных районах, где отсутствуют средства связи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая услуга Мобиле была запущена в партнерстве с государственным оператором КНТ_ЭК. Основное преимущество системы заключается в том, что пользователи могут выходить на связь с помощью своих обычных мобильных телефонов без каких-либо дополнительных устройств или специального оборудования.

Зона покрытия и технологические возможности

Эта инновационная система в первую очередь предназначена для районов, где традиционные сети мобильной связи отсутствуют или работают нестабильно. Полным покрытием охвачены прибрежные регионы, горные и лесные районы Эквадора.

На начальном этапе процесса было объявлено, что спутниковая связь охватила 82,4% территории страны. Также технология распространяется на акватории на расстоянии до 12 морских миль от побережья, что создает дополнительную безопасность для моряков.

Процесс развития в Латинской Америке

Этот проект стал логическим продолжением предыдущего сотрудничества между компаниями Starlink и КНТ. Ранее стороны вели работу по установке фиксированного спутникового интернета, в том числе на Галапагосских островах.

Эквадор стал одним из первых государств в Латинской Америке, где была запущена технология прямого подключения мобильных устройств к спутникам на низкой околоземной орбите. Лидерство в регионе в этом вопросе принадлежало Чили в ноябре 2025 года, где оператор Энтел запустил сервис Starlink Директ-то-Келл.

Спустя несколько месяцев после этого SpaceX и оператор +Мовил также представили услугу Starlink Мобиле в Панаме. По мнению экспертов, подобные технологии в будущем станут важным фактором в устранении ограничений связи по всему миру.