Подростки Узбекистана начали чемпионат мира с 4 медалей
В эквадорском городе Гуаякиль стартовал чемпионат мира среди подростков. Первый день соревнований успешно сложился для сборной Узбекистана.
По итогам первого дня наши кадеты под руководством Аурелио Чиприан-Флис завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.
Ирода Сироджиддинова — чемпионка мира!
Выступавшая в весовой категории до 40 кг Ирода Сироджиддинова победила всех соперниц и стала чемпионкой мира среди подростков.
Сироджиддинова начала соревнования со второго раунда, где победила представительницу Азербайджана Сунай Саламова, в полуфинале — россиянку Эмилия Сайфутдинова, а в финале — представительницу Казахстана Адия Джанаксмет.
Таким образом, в далёком Эквадоре прозвучал гимн Узбекистана.
Отметим, что месяц назад Ирода Сироджиддинова также завоевала золотую медаль на чемпионате Азии, проходившем в Иордании.
Ещё 3 бронзовые медали
Ещё три представителя сборной Узбекистана поднялись на пьедестал:
Бобур Юсупов — до 55 кг;
Алина Колючева — до 44 кг;
Чарос Хикматова — до 48 кг.
После поединков первого дня Узбекистан с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями занимает 2-е место в общекомандном зачёте среди 60 стран.
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