Подростки Узбекистана начали чемпионат мира с 4 медалей

В эквадорском городе Гуаякиль стартовал чемпионат мира среди подростков. Первый день соревнований успешно сложился для сборной Узбекистана.

По итогам первого дня наши кадеты под руководством Аурелио Чиприан-Флис завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Ирода Сироджиддинова — чемпионка мира!

Выступавшая в весовой категории до 40 кг Ирода Сироджиддинова победила всех соперниц и стала чемпионкой мира среди подростков.

Сироджиддинова начала соревнования со второго раунда, где победила представительницу Азербайджана Сунай Саламова, в полуфинале — россиянку Эмилия Сайфутдинова, а в финале — представительницу Казахстана Адия Джанаксмет.

Таким образом, в далёком Эквадоре прозвучал гимн Узбекистана.

Отметим, что месяц назад Ирода Сироджиддинова также завоевала золотую медаль на чемпионате Азии, проходившем в Иордании.

Ещё 3 бронзовые медали

Ещё три представителя сборной Узбекистана поднялись на пьедестал:

Бобур Юсупов — до 55 кг;

Алина Колючева — до 44 кг;

Чарос Хикматова — до 48 кг.

После поединков первого дня Узбекистан с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями занимает 2-е место в общекомандном зачёте среди 60 стран.