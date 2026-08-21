Подростки Узбекистана начали чемпионат мира с 4 медалей

·9·Спорт
Подростки Узбекистана начали чемпионат мира с 4 медалей

В эквадорском городе Гуаякиль стартовал чемпионат мира среди подростков. Первый день соревнований успешно сложился для сборной Узбекистана.

По итогам первого дня наши кадеты под руководством Аурелио Чиприан-Флис завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Ирода Сироджиддинова — чемпионка мира!

Выступавшая в весовой категории до 40 кг Ирода Сироджиддинова победила всех соперниц и стала чемпионкой мира среди подростков.

Сироджиддинова начала соревнования со второго раунда, где победила представительницу Азербайджана Сунай Саламова, в полуфинале — россиянку Эмилия Сайфутдинова, а в финале — представительницу Казахстана Адия Джанаксмет.

Таким образом, в далёком Эквадоре прозвучал гимн Узбекистана.

Отметим, что месяц назад Ирода Сироджиддинова также завоевала золотую медаль на чемпионате Азии, проходившем в Иордании.

Ещё 3 бронзовые медали

Ещё три представителя сборной Узбекистана поднялись на пьедестал:

  • Бобур Юсупов — до 55 кг;

  • Алина Колючева — до 44 кг;

  • Чарос Хикматова — до 48 кг.

После поединков первого дня Узбекистан с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями занимает 2-е место в общекомандном зачёте среди 60 стран.

УзбекистанИрода СирожиддиноваГуаякильЭквадор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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