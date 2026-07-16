Британский нефтегазовый гигант BP принял решение закрыть свое корпоративное венчурное подразделение, просуществовавшее два десятилетия. Компания объявила о продаже большей части активов своего портфеля, что свидетельствует об отходе крупного игрока энергетического рынка от возобновляемых источников энергии и климатических технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным Аксиос и других авторитетных изданий, BP продает более 10 компаний из своего венчурного портфеля скандинавской частной инвестиционной фирме Вердане. Этот шаг является логическим продолжением стратегии компании, объявленной в начале текущего года, по отказу от проектов в области чистой энергии и возвращению к традиционным источникам ископаемого топлива.

Отказ от зеленых технологий

Подразделение BP Вентурес было основано в 2007 году и за прошедшее время инвестировало во многие сферы, связанные с энергетическим переходом. Среди них были следующие направления:

Технологии зеленого водорода;

Электрический транспорт (е-мобилитй);

Автономный транспорт;

Геотермальная энергия и возобновляемые источники.

В официальном заявлении компания сообщила, что сохранит лишь небольшое количество инвестиций, которые могут создать ценность для ее основных бизнес-направлений. Однако, какие именно стартапы останутся в составе BP, не разглашается. Также остается неизвестной судьба сотрудников подразделения, эксперты прогнозируют массовые сокращения.

Финансовые результаты и будущее

По мнению аналитиков, деятельность BP Вентурес не принесла ожидаемых финансовых результатов. По имеющимся данным, общая стоимость портфеля составляет около 1,2 миллиарда долларов, что равно сумме всех инвестиций, вложенных почти за 20 лет. То есть подразделение не принесло значительной прибыли в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что сделка будет полностью завершена ко второму кварталу 2027 года. Это событие в очередной раз продемонстрировало разрыв между обещаниями крупных нефтяных компаний по переходу к «зеленой экономике» и их реальными возможностями на глобальном энергетическом рынке. Для таких стран, как Узбекистан, где проводятся энергетические реформы, стратегическое отступление подобных корпораций свидетельствует об изменении рыночной конъюнктуры.

Ожидается, что теперь BP сосредоточит основное внимание на проектах по добыче нефти и газа с высокими показателями прибыли. Это неизбежно вызовет критику со стороны международного сообщества и экологических организаций, борющихся с изменением климата.