Установлен рекорд по бегу на 100 метров на высоких каблуках

Бегать на высоких каблуках само по себе сложно, а преодолеть 100 метров с рекордной скоростью — и вовсе трудно представить. Однако Майкен Сиклау (Маджкен Сичлау) справилась с этой задачей. Ее необычный забег вновь оказался в центре внимания в социальных сетях.

В социальных сетях широкое распространение получило видео, на котором молодая женщина бежит на дистанцию 100 метров на высоких каблуках, вызвав большой интерес пользователей.

По имеющимся данным, рекорд по бегу на 100 метров на высоких каблуках принадлежит Майкен Сиклау. Она преодолела эту дистанцию за 13,557 секунды.

На видео запечатлено, как женщина на высоких каблуках на высокой скорости пробегает короткую дистанцию. Ее необычный стиль бега удивил многих зрителей.