«Волейбольный матч» кур вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором куры ведут себя так, будто участвуют в волейбольном матче, что вызвало оживленные дискуссии среди пользователей.

На видео птицы выглядят так, словно разделились на две команды. Они по очереди подбегают к мячу, находящемуся посередине, и пытаются ударить его клювами. Движения кур создают у зрителей впечатление, будто они наблюдают за настоящим спортивным состязанием.

Ролик не остался без внимания интернет-пользователей. Многие отреагировали на видео с юмором, пытаясь связать действия птиц с правилами волейбола.

В частности, один из пользователей пошутил: «Проигравшая команда станет куриным кормом». Другой оставил ироничный комментарий: «Ведь одному игроку нельзя касаться мяча дважды!»

Благодаря необычному поведению кур и забавным комментариям, видео поднимает настроение многим зрителям в социальных сетях.