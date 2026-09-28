В Ташкенте появился собака на самокате: Тренд в соцсетях (видео)

·5·Общество
В Ташкенте появился собака на самокате: Тренд в соцсетях (видео)

Необычное видео, распространившееся из Национального кинологического центра в столице Узбекистана, привлекло внимание всего интернета. Служебная собака (породы малинуа), воспитывающаяся в центре, научилась свободно кататься на самокате, управляя рулем передними лапами и отталкиваясь от земли задней, совсем как люди.

Кроме того, четвероногий герой продемонстрировал сложные акробатические навыки, такие как сохранение равновесия, подобно канатоходцу, на тонкой веревке, натянутой между деревьями. Видео за короткое время набрало тысячи просмотров в социальных сетях, вызвав среди пользователей искренние и дискуссионные вопросы: «Зачем служебной собаке умение кататься на самокате?»

«Мастерство на самокате, канатохождение и признание»: 5 главных моментов уникального видео

Самая важная официальная информация по кадрам из Национального кинологического центра:

  • Полностью освоил езду на самокат: Собака ставит передние лапы на руль самоката и самостоятельно передвигается с помощью задней лапы;

  • Канатохождение и уникальный баланс: Служебная собака способна передвигаться, безупречно удерживая свой вес на тонкой веревке на высоте от земли;

  • Школа бельгийской овчарки (Малинуа): Тренируется собака, признанная породой с наивысшим интеллектом в службе и специальных операциях;

  • Гармония кинолога и собаки: Команды военного кинолога и метод поощрения показали наличие полного доверия с животным;

  • Вирусное обсуждение в интернете: Видео мгновенно распространилось и стало самым просматриваемым контентом в национальном сегменте социальных сетей.

Тренировка служебных собак: Сравнение обычной дрессировки и новых навыков

Сравнительный анализ нетрадиционных тренировок в кинологическом центре:

Виды навыков и упражнений

Стандартная тренировка служебных собак

Элементы, продемонстрированные в этом видео

Передвижение и транспорт

Ходьба пешком, прыжки через препятствия

Самостоятельное передвижение на двухколесном самокате

Удержание равновесия

Проход по бревну или широкой доске

Ходьба по тонкой веревке, натянутой между деревьями (канатохождение)

Послушание и связь

Голосовые и жестикуляционные команды

Управление сложными инженерными устройствами

Психологическая стойкость

Привыкание к громким звукам и звукам выстрелов

Сохранение хладнокровия в неожиданной и непривычной обстановке

Метод поощрения

Лакомство и похвала

Любовь кинолога, игра и полная психологическая привязанность

Кинология и экспертиза поведения: Зачем служебную собаку учат кататься на самокате?

Выводы профессиональных кинологов, зоопсихологов и специалистов в специальной сфере:

  • «Вестибулярный аппарат и экстремальный баланс»: Передвижение на самокате и ходьба по тонкой веревке — это не просто развлекательное шоу; такие упражнения максимально развивают вестибулярный аппарат (центр равновесия) собаки; а это имеет решающее значение при проведении спасательных операций на завалах при землетрясениях, в узких трубах и на высоких зданиях;

  • Интеллектуальная нагрузка и мозговая активность: Бельгийские овчарки обладают очень высокой энергией, и их разум необходимо регулярно утомлять сложными и необычными задачами; освоение новых механизмов резко повышает умственный потенциал собаки;

  • Абсолютное доверие с кинологом: Столь сложные движения осуществляются только тогда, когда собака полностью доверяет своему хозяину; искреннее общение тренера в военной форме со своей собакой доказывает высокий профессиональный уровень узбекской кинологической школы.

Как вы думаете, насколько полезно освоение служебными собаками таких необычных и сложных навыков в чрезвычайных ситуациях? какое впечатление на вас произвел этот творческий подход в сфере кинологии Узбекистана? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой поднимающей настроение и в то же время поразительной статьей с друзьями!

Национальный кинологический центрПорода малинуасамокатВирусное видео
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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