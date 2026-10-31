Тюлень, кувыркающийся в осенних листьях, набрал 10 миллионов просмотров за три дня (видео)

Тюлень из Польши, который весьма необычно встречает осенний сезон, стал любимцем интернет-пользователей. Видео, на котором животное с удовольствием кувыркается среди разноцветной листвы, за короткое время привлекло внимание миллионов людей.

Администрация зоопарка в городе Божеюв опубликовала в социальных сетях видео с участием 26-летнего тюленя по кличке Дэвид. На кадрах видно, как морской обитатель возится в осенних листьях и с наслаждением перекатывается среди них.

Интересно, что всего за три дня после публикации ролик набрал более 10 миллионов просмотров. Сотрудники зоопарка признались, что не ожидали такого огромного интереса к видео.

Некоторые интернет-пользователи усомнились в подлинности кадров, предположив, что они могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта.

В ответ на эти подозрения администрация зоопарка опубликовала еще одно видео с участием Дэвида. Таким образом они попытались доказать, что забавные движения тюленя среди осенних листьев — настоящие.

Обычное осеннее развлечение Дэвида вызвало большой резонанс в социальных сетях и подняло настроение тысячам людей.