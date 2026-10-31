Тюлень, кувыркающийся в осенних листьях, набрал 10 миллионов просмотров за три дня (видео)

·55·Мир
Тюлень, кувыркающийся в осенних листьях, набрал 10 миллионов просмотров за три дня (видео)

Тюлень из Польши, который весьма необычно встречает осенний сезон, стал любимцем интернет-пользователей. Видео, на котором животное с удовольствием кувыркается среди разноцветной листвы, за короткое время привлекло внимание миллионов людей.

Администрация зоопарка в городе Божеюв опубликовала в социальных сетях видео с участием 26-летнего тюленя по кличке Дэвид. На кадрах видно, как морской обитатель возится в осенних листьях и с наслаждением перекатывается среди них.

Интересно, что всего за три дня после публикации ролик набрал более 10 миллионов просмотров. Сотрудники зоопарка признались, что не ожидали такого огромного интереса к видео.

Некоторые интернет-пользователи усомнились в подлинности кадров, предположив, что они могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта.

В ответ на эти подозрения администрация зоопарка опубликовала еще одно видео с участием Дэвида. Таким образом они попытались доказать, что забавные движения тюленя среди осенних листьев — настоящие.

Обычное осеннее развлечение Дэвида вызвало большой резонанс в социальных сетях и подняло настроение тысячам людей.

Польшазоопарк Божеювтюлень Дэвидвирусное видео
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Установлен рекорд по бегу на 100 метров на высоких каблукахУстановлен рекорд по бегу на 100 метров на высоких каблуках8 октября 04:26В Ташкенте появился собака на самокате: Тренд в соцсетях (видео)В Ташкенте появился собака на самокате: Тренд в соцсетях (видео)28 сентября 14:08«Парень, повернувший шею на 180 градусов»: правда за вирусным видео (видео)«Парень, повернувший шею на 180 градусов»: правда за вирусным видео (видео)19 сентября 12:45Приближается осеннее равноденствие: с 23 сентября ночи начнут удлинятьсяПриближается осеннее равноденствие: с 23 сентября ночи начнут удлиняться22 сентября 10:41Огромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездойОгромный тюлень, улёгшийся посреди дороги, стал интернет-звездой9 августа 13:53В США женщина выжила после двух инъекций смертельного яда и раскрыла ужасающие подробностиВ США женщина выжила после двух инъекций смертельного яда и раскрыла ужасающие подробностиВчера 20:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов