История женщины, чье лицо резко изменилось во время беременности, поразила всех

28-летняя Фарах Файзал из Малайзии рассказала о резких изменениях кожи лица, произошедших с ней в период беременности. На ее лице появились морщины, сильное воспаление и гнойные высыпания. В этот тяжелый период ей очень помогла поддержка мужа.

Изменения кожи стали испытанием и в психологическом плане

Фарах, работающая менеджером по маркетингу в Малайзии, в конце июня опубликовала в социальной сети снимок, на котором запечатлена ее внешность во время беременности. На ее лице были заметны глубокие морщины, увеличившиеся нос и уши, а также множество гнойных высыпаний.

По словам женщины, средства по уходу за кожей, которыми она пользовалась годами, больше не помогали. На поздних сроках беременности ее состояние еще больше ухудшилось: каждое утро на лице появлялись новые высыпания, кожа зудела и воспалялась.

Эти изменения тяжело отразились и на психологическом состоянии Фарах. 1 августа она написала на своей странице в соцсети:

«Я пережила тяжелый девятимесячный период, много плакала из-за изменений на лице. Теперь же я мама. Процесс восстановления все еще продолжается».

Фарах подчеркнула, что муж сыграл важную роль в преодолении ее страхов и сохранении душевного равновесия.

«Муж — мое тихое пристанище. Он успокаивает меня и всегда напоминает, что я прекрасна, сильна и достойна любви», — сказала женщина.

После рождения ребенка состояние Фарах значительно улучшилось. На недавно опубликованных снимках видно, что воспаления и сыпь на лице стали гораздо менее заметными. Женщина надеется, что ее кожа полностью восстановится и вернется в прежнее состояние.

Однако ее история вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Если тысячи пользователей поддержали ее, то некоторые подвергли критике за обнародование личной жизни. Другие же утверждали, что она изменила свои фотографии в фотошопе.

После негативных комментариев Фарах решила больше подробно не освещать информацию о своем здоровье в социальных сетях. Она подчеркнула, что ее целью было привлечь внимание к тем изменениям, которые могут происходить с телом, кожей и чувствами женщин во время беременности.

«Я не обязана никому ничего объяснять. Но когда люди не понимают, как гормоны беременности влияют на женский организм, это отражается и на моем психическом здоровье», — написала она.

Ранее сообщалось также о китаянке Ли Вэй, у которой во время беременности резко изменилась внешность. Подобные истории показывают, что изменения в период беременности могут оказывать на женщин не только физическое, но и психологическое воздействие.