История женщины, чье лицо резко изменилось во время беременности, поразила всех

·51·Мир
История женщины, чье лицо резко изменилось во время беременности, поразила всех

28-летняя Фарах Файзал из Малайзии рассказала о резких изменениях кожи лица, произошедших с ней в период беременности. На ее лице появились морщины, сильное воспаление и гнойные высыпания. В этот тяжелый период ей очень помогла поддержка мужа.

Изменения кожи стали испытанием и в психологическом плане

Фарах, работающая менеджером по маркетингу в Малайзии, в конце июня опубликовала в социальной сети снимок, на котором запечатлена ее внешность во время беременности. На ее лице были заметны глубокие морщины, увеличившиеся нос и уши, а также множество гнойных высыпаний.

По словам женщины, средства по уходу за кожей, которыми она пользовалась годами, больше не помогали. На поздних сроках беременности ее состояние еще больше ухудшилось: каждое утро на лице появлялись новые высыпания, кожа зудела и воспалялась.

Эти изменения тяжело отразились и на психологическом состоянии Фарах. 1 августа она написала на своей странице в соцсети:

«Я пережила тяжелый девятимесячный период, много плакала из-за изменений на лице. Теперь же я мама. Процесс восстановления все еще продолжается».

Фарах подчеркнула, что муж сыграл важную роль в преодолении ее страхов и сохранении душевного равновесия.

Beretka kiygan qiz turli suratlar bilan qoplangan devor oldida turibdi.

«Муж — мое тихое пристанище. Он успокаивает меня и всегда напоминает, что я прекрасна, сильна и достойна любви», — сказала женщина.

После рождения ребенка состояние Фарах значительно улучшилось. На недавно опубликованных снимках видно, что воспаления и сыпь на лице стали гораздо менее заметными. Женщина надеется, что ее кожа полностью восстановится и вернется в прежнее состояние.

Однако ее история вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях. Если тысячи пользователей поддержали ее, то некоторые подвергли критике за обнародование личной жизни. Другие же утверждали, что она изменила свои фотографии в фотошопе.

После негативных комментариев Фарах решила больше подробно не освещать информацию о своем здоровье в социальных сетях. Она подчеркнула, что ее целью было привлечь внимание к тем изменениям, которые могут происходить с телом, кожей и чувствами женщин во время беременности.

«Я не обязана никому ничего объяснять. Но когда люди не понимают, как гормоны беременности влияют на женский организм, это отражается и на моем психическом здоровье», — написала она.

Ранее сообщалось также о китаянке Ли Вэй, у которой во время беременности резко изменилась внешность. Подобные истории показывают, что изменения в период беременности могут оказывать на женщин не только физическое, но и психологическое воздействие.

Фарах ФайзалМалайзиябеременностьсоциальные сети
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сообщения о принятии Бритни Спирс ислама вызвали бурные обсуждения в интернетеСообщения о принятии Бритни Спирс ислама вызвали бурные обсуждения в интернете18 октября 15:32Ахрор Кушматов обвиняют шоу «Хафа булиш йук» в его болезни: он прокомментировал ситуацию (видео)Ахрор Кушматов обвиняют шоу «Хафа булиш йук» в его болезни: он прокомментировал ситуацию (видео)10 октября 13:14Установлен рекорд по бегу на 100 метров на высоких каблукахУстановлен рекорд по бегу на 100 метров на высоких каблуках8 октября 04:26Криштиану Роналду подвергся критике за то, что оттолкнул фаната, хотевшего с ним сфотографироватьсяКриштиану Роналду подвергся критике за то, что оттолкнул фаната, хотевшего с ним сфотографироваться24 сентября 14:59Певица Азода поделилась тронувшей сердца радостной новостью: «Я просто плакала. Плакала от благодарности» (видео)Певица Азода поделилась тронувшей сердца радостной новостью: «Я просто плакала. Плакала от благодарности» (видео)19 сентября 21:48Секрет долголетия 100-летней женщины — ежедневный хот-дог и диетическая кола?Секрет долголетия 100-летней женщины — ежедневный хот-дог и диетическая кола?14 сентября 03:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов