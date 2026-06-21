В Дубае установлен рекорд по самому большому флагу на автомобиле

В городе Дубай (ОАЭ) был зафиксирован очередной необычный рекорд. На этот раз в Книгу рекордов Гиннесса попал самый большой флаг, установленный на автомобиле.

Сообщается, что на специально подготовленном транспортном средстве был размещен гигантский флаг ОАЭ площадью 430 квадратных метров. По своим размерам этот флаг был признан самым большим в мире среди всех флагов, установленных на автомобилях.

Данный проект был реализован не только для установления рекорда, но и с целью продемонстрировать уважение к государственному флагу и национальное единство. Зрители и гости мероприятия с большим интересом наблюдали за этим огромным полотном.

Эксперты отмечают, что с помощью таких рекордов ОАЭ вновь демонстрируют свой инновационный подход и потенциал в реализации масштабных проектов.

Этот рекорд еще больше укрепил репутацию Дубая как центра необычных и привлекающих внимание проектов.