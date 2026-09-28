78-летняя шотландка установила мировой рекорд по игре Фортните

·28·Мир
78-летняя шотландка установила мировой рекорд по игре Фортните

78-летняя шотландская геймерша Кит Боуи вписала свое имя в историю компьютерных игр. Она завоевала рекорд Гуиннесс Ворлд Рекордс как самая пожилая женщина-стример, регулярно транслирующая игру Фортните на платформе Twitch.

Кит Боуи уже почти девять лет ведет прямые трансляции своего игрового процесса на платформе Twitch под ником «грумпйгран48». Ее интерес к Фортните начался в 2017 году после того, как она увидела, как ее внук играет в эту популярную онлайн-игру.

Наблюдение за игрой внука сразу вызвало у Боуи интерес. Сначала шотландка просто наблюдала за игрой, а затем решила сама попробовать сыграть в Фортните. Со временем это увлечение переросло из простого занятия в постоянную игровую и стриминговую деятельность.

В интервью Гуиннесс Ворлд Рекордс Боуи рассказала, что, несмотря на то, что играет в Фортните уже почти девять лет, она по-прежнему играет в эту игру с таким же большим энтузиазмом, как и раньше.

78-летняя геймерша пробовала и ряд других компьютерных игр. Однако ни одна из них не вызвала у нее такого интереса, как Фортните. Поэтому Боуи предпочитает называть себя не просто «геймером», а «фортнайтером» — то есть игроком в Фортните.

Несмотря на свой преклонный возраст, Боуи продолжает стриминговую деятельность. Ее многолетняя игра в Фортните и создание контента на Twitch показали, что интерес к компьютерным играм может продолжаться в любом возрасте.

Кит БоуиFortniteTwitchКнига рекордов Гиннесса
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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