Американцы стали меньше есть: «препараты для похудения» влияют на ресторанный бизнес

·53·Мир
Американцы стали меньше есть: «препараты для похудения» влияют на ресторанный бизнес

В США популярность препаратов ГЛП-1, используемых для похудения, начала оказывать влияние и на ресторанный бизнес. По данным Те Нью-Йорк Тимес, около 11 процентов взрослого населения страны, то есть почти 30 миллионов человек, используют такие лекарства, как Веговй, Оземпик и Зепбунд.

Такие препараты способны подавлять аппетит и приводить к тому, что человек потребляет меньше пищи. Из-за этого некоторые люди стали реже ходить по ресторанам, а когда ходят — заказывают порции поменьше или оставляют часть еды недоеденной.

Дебора ВанТрис, владелица ресторана Твистед Сул Кухусе &амп; Пурс в Атланте, рассказала, что участились случаи, когда клиенты оставляют в тарелке половину еды. Когда сотрудники ресторана интересовались причиной, некоторые посетители связывали это с «уколами», которые они делают для похудения.

Эти изменения побуждают рестораны пересматривать свои меню. Растет спрос на порции поменьше, богатые белком блюда и относительно низкокалорийные варианты.

Например, некоторые рестораны рассматривают варианты предложения меньшего количества мяса в сочетании с овощами или морепродуктами вместо больших порций. А некоторые крупные сети тестируют меню, адаптированные для тех, кто принимает препараты ГЛП-1.

В то же время перед ресторанами встает и новая проблема: как устанавливать цены при уменьшении порций. Ведь даже если количество продуктов уменьшилось, аренда, зарплаты сотрудников и другие расходы могут остаться прежними.

По мнению специалистов, по мере роста числа пользователей препаратов ГЛП-1 ресторанам придется адаптироваться к новым пищевым привычкам потребителей.

GLP-1WegovyOzempicTwisted Soul Cookhouse & Pours
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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