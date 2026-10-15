«Белый дом захватывают инопланетяне?» — в США обсуждают фото нового послом

В американских социальных сетях широкое обсуждение вызвала фотография Барбары Торнхилл, назначенной на новую должность в Госдепартаменте. Ее внешность стала поводом для распространения различных шуток и мемов среди интернет-пользователей. Сообщается, что снимок набрал более 10 миллионов просмотров.

Барбара Торнхилл приступила к работе в качестве посла по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми. Она будет руководить усилиями США по противодействию торговле людьми.

Однако большую популярность в соцсетях завоевала именно ее фотография, а не новости о самом назначении. Некоторые пользователи оставили к снимку саркастические комментарии и создали различные мемы.

В частности, в комментариях встречаются такие шутливые фразы, как «В администрации Трампа не очень-то хорошо скрывают инопланетян» и «Белый дом захватывают инопланетяне».

Таким образом, снимок нового посла стал горячей темой для обсуждения в интернете. Тем не менее, подобные комментарии в соцсетях отражают лишь ироничное отношение пользователей.