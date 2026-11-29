Как сообщает издание ШОТ, 38-летняя Яна из Владикавказа почти месяц путешествовала по Китаю. Последнюю неделю поездки она решила провести в отеле в городе Яншо, на территории которого свободно гуляют олени.

Российская туристка, путешествовавшая по Китаю, столкнулась с неожиданным инцидентом во время попытки покормить оленя. Увидев морковь, животное прыгнуло на неё, что привело к падению. В результате женщина сломала руку.

По словам женщины, олени в отеле становились очень активными, как только видели еду. Они приближались к гостям и даже пытались кусаться. Когда Яна попыталась покормить одного из животных морковью, олень неожиданно прыгнул на неё. В итоге женщина потеряла равновесие и упала на землю.

После осмотра врачи диагностировали у неё перелом руки со смещением. Из-за этого в местной больнице пришлось проводить репозицию кости.

Поскольку инцидент произошел в последние дни поездки, Яна успела завершить путешествие в запланированный срок и вернуться домой. Однако из Китая она привезла необычный «сувенир»: женщине придется носить гипс до середины декабря.