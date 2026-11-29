В Бразилии произошел необычный случай: из перепелиных яиц, купленных в пластиковой упаковке в магазине, вылупились живые птенцы. Покупатель, ставший свидетелем этого события, не смог скрыть своего удивления и снял происходящее на видео.

Мужчина рассказал, что, открыв упаковку, заметил, как одно из яиц треснуло и из него появился маленький перепеленок. Он отметил, что никогда раньше не сталкивался с подобным. На видео он отреагировал на ситуацию с удивлением и долей юмора.

По предположению покупателя, из-за жаркой погоды и хранения яиц при комнатной температуре развитие птенцов могло продолжиться. Примечательно, что позже он заснял, как еще один птенец вылупился из яиц в другой упаковке.

Специалисты поясняют, что для возникновения такой ситуации яйца должны быть предварительно оплодотворены. Кроме того, для продолжения развития эмбриона яйца должны были храниться в достаточно теплых условиях. Обычно перепелиные яйца вылупляются после инкубационного периода, длящегося около 17–18 дней.

Поэтому появление птенцов из магазинных яиц является крайне редким явлением.