Существуют ли инопланетяне? Открытый ответ главы NASA

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что не располагает документально подтверждёнными данными о крушениях инопланетных кораблей или телах пришельцев. Об этом он сообщил на форуме КНБК CEO Кункил Суммит в Вашингтоне, отвечая на вопросы о возможных контактах человечества с внеземными цивилизациями.

По словам Айзекмана, у NASA нет доказательств, подтверждающих популярные теории о крушениях НЛО, которые, по слухам, скрываются правительством США. В то же время он отметил наличие данных о космических объектах, происхождение и природа которых пока не установлены.

«Президент США Дональд Трамп продвигает эту инициативу на уровне всего правительства. Он выступает за сбор всех документов и предоставление общественности информации по данной теме. Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Но у меня нет никаких данных о разбившихся кораблях или телах инопланетян. Однако существуют досье по неопознанным космическим явлениям, и мы делаем их общедоступными», — сказал Айзекман.

Отмечается, что тема существования инопланетян вернулась в центр широких обсуждений после февральского заявления Дональда Трампа. Тогда он пообещал начать публикацию правительственных документов, касающихся инопланетян, неопознанных аномальных явлений и других материалов по этой теме.

По словам Трампа, специальные поручения по этой задаче даны министру обороны США Питу Хегсету и соответствующим ведомствам.

По мнению экспертов, открытие архивных материалов может позволить общественности ознакомиться с ранее засекреченной информацией о НЛО, которая десятилетиями вызывала споры и различные теории.