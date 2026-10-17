В итальянском ресторане бесплатно подают «жареный воздух»

В ресторане Фева в итальянском городе Кастельфранко-Венето гостям предлагают необычную закуску под названием «жареный воздух». Ее создал шеф-повар ресторана Никола Динато.

Несмотря на название, блюдо не готовится из настоящего воздуха. Его основу составляет тонкий слой из тапиоки. Сначала его запекают, затем обжаривают в раскаленном масле и обрабатывают озоном в течение примерно 10 минут. Этот метод используется для придания закуске специфического аромата.

Готовую закуску выкладывают на сахарную вату и подают к столу в виде, напоминающем облако. К ней также прилагается веганский майонез с кунжутом.

Ранее распространялись сообщения о том, что одна порция «жареного воздуха» стоит 30 долларов. Однако, как пояснил сотрудник ресторана, эта закуска предоставляется гостям бесплатно в качестве комплимента от заведения.

Идея шеф-повара Николы Динато — удивить гостей необычным блюдом и напомнить им о важности ценить новые впечатления в жизни. Эта закуска отражает фирменный стиль подачи блюд ресторана.