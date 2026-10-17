В итальянском ресторане бесплатно подают «жареный воздух»

·2·Мир
В итальянском ресторане бесплатно подают «жареный воздух»

В ресторане Фева в итальянском городе Кастельфранко-Венето гостям предлагают необычную закуску под названием «жареный воздух». Ее создал шеф-повар ресторана Никола Динато.

Несмотря на название, блюдо не готовится из настоящего воздуха. Его основу составляет тонкий слой из тапиоки. Сначала его запекают, затем обжаривают в раскаленном масле и обрабатывают озоном в течение примерно 10 минут. Этот метод используется для придания закуске специфического аромата.

Готовую закуску выкладывают на сахарную вату и подают к столу в виде, напоминающем облако. К ней также прилагается веганский майонез с кунжутом.

Ранее распространялись сообщения о том, что одна порция «жареного воздуха» стоит 30 долларов. Однако, как пояснил сотрудник ресторана, эта закуска предоставляется гостям бесплатно в качестве комплимента от заведения.

Идея шеф-повара Николы Динато — удивить гостей необычным блюдом и напомнить им о важности ценить новые впечатления в жизни. Эта закуска отражает фирменный стиль подачи блюд ресторана.

Никола ДинатоРесторан FevaЖареный воздухКастельфранко-Венето
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Необычное блюдо в итальянском ресторане: клиентам подают «жареный воздух»Необычное блюдо в итальянском ресторане: клиентам подают «жареный воздух»12 октября 10:34Мощный взрыв в Москве: что произошло на дне рождения генерала?Мощный взрыв в Москве: что произошло на дне рождения генерала?2 августа 12:31И ночлег, и еда абсолютно бесплатно: в одном из районов Таджикистана гостей принимают даромИ ночлег, и еда абсолютно бесплатно: в одном из районов Таджикистана гостей принимают даром15 сентября 20:53В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойВ Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездой31 июля 04:54Италия потребовала от Зеленского места за столом мирных переговоров...Италия потребовала от Зеленского места за столом мирных переговоров...11 сентября 18:31Как строится идеальный «подвесной замок» птицы-ткача? (видео)Как строится идеальный «подвесной замок» птицы-ткача? (видео)Сегодня 21:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель