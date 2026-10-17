Трехкратный олимпийский и шестикратный чемпион мира запечатлен на видео собирающим еду на улице (видео)

·113·Мир
Трехкратный олимпийский и шестикратный чемпион мира запечатлен на видео собирающим еду на улице (видео)

В социальных сетях широкое распространение получило видео, на котором запечатлено, как трехкратный олимпийский чемпион по боксу, бывший кубинский спортсмен Феликс Савон собирает еду на улице. На 17-секундном видео мужчина, снимающий из салона автомобиля, спрашивает бывшего боксера, что он делает. Савон отвечает, что собирает продукты питания, чтобы поесть. Ролик набрал более одного миллиона просмотров. Об этом сообщает Периодико Кубано.&нбсп;

Феликс Савон, родившийся на Кубе в 1967 году, считается одним из самых известных спортсменов-любителей в истории бокса. Он завоевывал золотые медали на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, 1996 года в Атланте и 2000 года в Сиднее. Он также является шестикратным чемпионом мира.

Однако карьера бывшего боксера, помимо спортивных достижений, связана и с судебным разбирательством. Согласно сообщению издания КубаНет от 25 января 2025 года, Савон провел около шести лет в тюрьме по делу, связанному с половым преступлением в отношении несовершеннолетнего, и в конце 2024 года был условно-досрочно освобожден. Судебный приговор и детали наказания по его делу не были полностью обнародованы общественности.

Пока не уточняется, когда и где было снято видео.

Феликс СавонКубаОлимпийский чемпионПреступление
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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