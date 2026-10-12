Необычное блюдо в итальянском ресторане: клиентам подают «жареный воздух»

Ресторан в итальянском городе Кастельфранко-Венето решил выделиться среди конкурентов необычным способом. Он предлагает гостям оригинальное блюдо под названием «жареный воздух». Это диковинное кушанье привлекло всеобщее внимание не только своим названием, но и способом приготовления и подачи.

Шеф-повар ресторана Фева Никола Динато захотел выразить через блюдо ощущение пребывания на открытом воздухе и дыхания чистым воздухом. С этой целью он создал блюдо, которое по-итальянски называется «ариа фритта», то есть «жареный воздух».

Однако название блюда может немного вводить в заблуждение. Ведь эта хрустящая закуска на самом деле готовится из крахмала тапиоки. Сначала ее запекают в печи, а затем обжаривают в раскаленном масле. Таким образом, основу блюда составляет не сам воздух, а особым образом приготовленная тапиока.

Тем не менее, в процессе приготовления используется и вещество, связанное с воздухом, — озон. После запекания в печи и обжаривания в масле оболочка из тапиоки обогащается озоном. Этот процесс занимает 10 минут, в результате чего блюдо приобретает особый аромат.

Специально обработанный хрустящий «жареный воздух» затем выкладывается на сахарную вату. Шеф-повар Никола Динато надеется, что сахарная вата напомнит гостям облака в небе. Таким образом, не только вкус и аромат, но и внешний вид блюда служат тому, чтобы вызывать ассоциации с открытым воздухом и природой.

Сколько стоит «жареный воздух»?

Это необычное блюдо уже больше месяца является предметом обсуждений и статей в интернете. Одной из главных причин этого стали сообщения о том, что в ресторане Фева за одну порцию просят 30 долларов.

Однако один из сотрудников ресторана оставил комментарий к статье о блюде, внеся ясность в эту информацию. Он подчеркнул, что «жареный воздух» на самом деле подается всем гостям ресторана бесплатно в качестве приветственного комплимента.

Сотрудник также охарактеризовал эту идею как «побуждение к легкомыслию». За этой фразой скрывается особая концепция блюда — стремление немного отклонить людей от привычных представлений о еде и удивить неожиданным опытом.

«Я всегда подаю это блюдо первым, в качестве аппетитной закуски. Этим я хочу напомнить своим клиентам, что они всегда должны стараться наполнять свою жизнь подлинными впечатлениями», — рассказал шеф-повар Никола Динато в интервью изданию Трибуна ди Тревисо.

Таким образом, «жареный воздух» из этого итальянского ресторана имеет куда большее значение, чем просто еда. Для шеф-повара это средство удивить гостей, подарить им новые эмоции и побудить ценить настоящие впечатления в жизни.