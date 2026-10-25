На Филиппинах ученых обнаружили одну из самых крошечных лягушек в мире

Филиппинские ученые открыли новый вид, входящий в число самых маленьких лягушек в мире. Это крошечное создание было обнаружено в природном парке Гуйтинг-Гуйтинг на острове Сибуян в ходе исследования, проведенного в сотрудничестве с Канзасским университетом.

Исследователи отмечают, что размер лягушки примерно равен карте памяти микроСД. Ее невероятная миниатюрность привлекла внимание ученых, и это явление имеет важное значение для изучения процессов эволюционной адаптации в природе.

Специалисты называют подобные изменения «миниатюризацией». В ходе этого процесса некоторые виды животных в процессе эволюции уменьшаются в размерах и адаптируются к определенной среде обитания. Например, некоторые существа, обитающие на ограниченных участках лесной подстилки, могут иметь очень малые размеры тела.

Данное открытие в очередной раз доказало, что филиппинский остров Сибуян богат уникальной природой. Этот остров, обладающий множеством эндемичных видов, то есть встречающихся только в этой местности, иногда называют «азиатскими Галапагосами».

По мнению ученых, в этом регионе могут обитать и другие виды, еще не известные науке. Именно поэтому так важно сохранять природные территории, где обитают редкие животные, и изучать их с научной точки зрения.