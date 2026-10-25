В Индонезии человек, спящий по 9 часов в день, стал интернет-звездой благодаря рекламе бренда матрасов

·79·Мир
В Индонезии человек, спящий по 9 часов в день, стал интернет-звездой благодаря рекламе бренда матрасов

Индонезийский бренд матрасов Доми Бед привлек внимание интернет-пользователей необычной рекламной кампанией. В проекте участвовал человек, который спит по девять часов в день внутри движущегося транспортного средства. То, что поначалу казалось работой мечты, оказалось рекламой, направленной на продвижение продукции.

В видеороликах, распространившихся в социальных сетях, запечатлена внутренняя часть крупного транспортного средства, превращенная в спальню. Внутри были установлены кровать и постельные принадлежности, а мужчина спокойно спал. Прохожие на улице имели возможность наблюдать за этой необычной картиной через окна. Люди, видевшие мирно спящего человека внутри едущей машины, не могли скрыть своего удивления.

Главной целью кампании было продемонстрировать удобство матраса. Таким способом бренд попытался показать, что комфортную атмосферу для сна можно создать даже во время движения транспорта.

Видео за короткое время широко разошлось в соцсетях и вызвало интерес у множества зрителей. Некоторые пользователи назвали такую работу завидной, в то время как другие в шутку обсуждали идею получать деньги за то, чтобы спать целыми днями.

Рекламная кампания выделяется тем, что необычным образом продемонстрировала основное свойство продукта. Вместо сложных сцен в ней было напрямую показано удобство матраса.

Domi BedИндонезиярекламная кампаниямаркетинг
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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