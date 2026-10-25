В Испании необычные курицы в светоотражающих жилетах вызвали панику среди местных жителей

·92·Мир
В Испании необычные курицы в светоотражающих жилетах вызвали панику среди местных жителей

В регионе Галисия в Испании курицы, гуляющие по ночам в светоотражающих жилетах, вызвали неожиданную панику среди местных жителей. Заметив в темноте яркие силуэты, женщина приняла их за необычных существ и обратилась в полицию.

Сообщается, что продавец сельскохозяйственной продукции Эстебан Кусо предложил надевать на птиц светоотражающие жилеты, чтобы их было проще находить в темноте и не терять.

Однако его необычная инициатива привела к непредвиденной ситуации. Местная жительница, заметив ночью возле своего дома странные светящиеся фигуры, испугалась и сообщила в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вместо необычных существ увидели кур в жилетах.

По словам автора инициативы, такие жилеты выполняют несколько функций. Они облегчают обнаружение птиц в темноте и помогают быстрее находить потерявшихся пернатых. Кроме того, они могут пригодиться для того, чтобы отделить кур, нуждающихся в лечении, от остальных.

Таким образом, простая инициатива, предпринятая с целью защиты птиц, привлекла широкое внимание из-за неожиданного инцидента.

ИспанияГалисияЭстебан Кусоптицеводство
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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