Видеоролики бразильского деревенского мальчика покоряют миллионы сердец
В социальных сетях видеоролики, запечатлевшие приключения маленького фермера, который искренне привязан к природе и животному миру, стали настоящим вирусом и завоевали сердца миллионов пользователей по всему миру. Растущий на ферме малыш создал настоящий «поезд для животных», прицепив к своему игрушечному красному трактору разноцветные тележки, и организовал ежедневные путешествия.
Облаченный в большую ковбойскую шляпу и резиновые сапоги в образе настоящего фермера, мальчик демонстрирует пример безграничной любви и заботы о животных не только своим ровесникам, но и взрослым.
Отдельное место для каждого пассажира: как передвигается «Поезд животных»?
Малыш вывозит имеющихся у него домашних животных на прогулку с особым порядком и любовью:
Специальные вагоны для кроликов: В каждой маленькой тележке постелены удобные подстилки, где несколько белых и серых домашних кроликов с комфортом размещаются и наслаждаются путешествием;
Рейсы для петухов и кур: Мальчик иногда садится за руль управления, прижимая к груди петуха, а в некоторых вагончиках свои места занимают и курицы;
Сопровождение гусей и ягнят: Когда трактор начинает движение, следом за поездом, присоединяясь к своим друзьям в вагончиках, с весельем идут несколько белых гусей, овец и коз.
«Бебе Кампеиро»: Искренность, покорившая интернет
Страница «Бебе Кампеиро», являющаяся автором этих видеороликов, за короткое время собрала тысячи подписчиков и достигла сотен тысяч просмотров:
Естественная забота и любовь: На видео запечатлено, как малыш бережно целует каждого кролика и петуха, разговаривает с ними и лично проверяет, всё ли на месте перед отправкой в путешествие;
Детство без гаджетов: В мире, привязанном к современным технологиям и экранам, то, как малыш искренне растет на лоне природы, на свежем воздухе и рядом с животными, вызывает у пользователей интернета огромное восхищение.
Такая чистая гармония между человеком и природой не только отражает важнейшие ценности в воспитании ребенка, но и дарит любому зрителю искреннюю улыбку и тепло на целый день.
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