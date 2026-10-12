Видеоролики бразильского деревенского мальчика покоряют миллионы сердец

В социальных сетях видеоролики, запечатлевшие приключения маленького фермера, который искренне привязан к природе и животному миру, стали настоящим вирусом и завоевали сердца миллионов пользователей по всему миру. Растущий на ферме малыш создал настоящий «поезд для животных», прицепив к своему игрушечному красному трактору разноцветные тележки, и организовал ежедневные путешествия.

Облаченный в большую ковбойскую шляпу и резиновые сапоги в образе настоящего фермера, мальчик демонстрирует пример безграничной любви и заботы о животных не только своим ровесникам, но и взрослым.

Отдельное место для каждого пассажира: как передвигается «Поезд животных»?

Малыш вывозит имеющихся у него домашних животных на прогулку с особым порядком и любовью: