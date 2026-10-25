Ставка Гитлера превратилась в пепел: в Альпах сгорело здание «Орлиного гнезда»

В германских Баварских Альпах в здании «Орлиного гнезда» (Кельштайнхаус), являющемся одной из самых известных исторических резиденций лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, произошел страшный пожар, в результате которого историческое сооружение полностью сгорело.

Пожар начался вечером 23 октября и продолжался до утра следующего дня. Из-за крайне сложного подъезда спецтехники к горной вершине, расположенной на высоте 1834 метра над уровнем моря, к моменту прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено пламенем.

200 пожарных и подозрение в поджоге

К ликвидации бедствия и тушению пожара было привлечено около 200 сотрудников пожарной службы Баварии:

Задержанный подозреваемый: Местная полиция рассматривает в качестве основной версию о том, что причиной происшествия мог стать умышленный поджог. Возле здания был задержан подозрительный мужчина, в настоящее время тщательно проверяется его причастность к трагедии;

Сложности при тушении: Крутые горные дороги и неблагоприятные вечерние условия в высокогорной местности привели к быстрому распространению огня и серьезному повреждению здания.

Что представляло собой «Орлиное гнездо»: Исторические факты

Этот комплекс, официально называемый «Кельштайнхаус» (Кехлстеинхаус), считался одним из самых символичных сооружений нацистской эпохи: