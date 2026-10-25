Ставка Гитлера превратилась в пепел: в Альпах сгорело здание «Орлиного гнезда»
В германских Баварских Альпах в здании «Орлиного гнезда» (Кельштайнхаус), являющемся одной из самых известных исторических резиденций лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, произошел страшный пожар, в результате которого историческое сооружение полностью сгорело.
Пожар начался вечером 23 октября и продолжался до утра следующего дня. Из-за крайне сложного подъезда спецтехники к горной вершине, расположенной на высоте 1834 метра над уровнем моря, к моменту прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено пламенем.
200 пожарных и подозрение в поджоге
К ликвидации бедствия и тушению пожара было привлечено около 200 сотрудников пожарной службы Баварии:
Задержанный подозреваемый: Местная полиция рассматривает в качестве основной версию о том, что причиной происшествия мог стать умышленный поджог. Возле здания был задержан подозрительный мужчина, в настоящее время тщательно проверяется его причастность к трагедии;
Сложности при тушении: Крутые горные дороги и неблагоприятные вечерние условия в высокогорной местности привели к быстрому распространению огня и серьезному повреждению здания.
Что представляло собой «Орлиное гнездо»: Исторические факты
Этот комплекс, официально называемый «Кельштайнхаус» (Кехлстеинхаус), считался одним из самых символичных сооружений нацистской эпохи:
Строительство и назначение: Сооружение было построено в 1937–1938 годах как часть закрытого военно-политического комплекса в горном районе Оберзальцберг. Изначально оно предназначалось для приема высоких зарубежных гостей, но на практике служило личным местом отдыха для Гитлера и его ближайших соратников;
Центр исторических интриг: Именно в этой резиденции в 1941 году Гитлер провел важные встречи с высшим командованием по плану вторжения в СССР («Барбаросса»). Кроме того, в этом районе снимались известные нацистские пропагандистские фильмы, изображавшие Гитлера заботливым человеком, любящим природу и животный мир;
Шедевр, уцелевший после бомбардировок: Этот дом был одним из немногих уцелевших нацистских памятников даже после того, как в 1945 году авиация союзников подвергла Оберзальцберг жестокой бомбардировке;
Туристический центр и киноплощадка: Этот комплекс, ставший местом съемок многих документальных и художественных фильмов о Второй мировой войне, с 1952 года привлекал миллионы туристов со всего мира в качестве горного дома с рестораном.
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