«Служение здоровью человека — благородно»: Президент объявил о новых льготах для врачей

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на встрече с работниками медицинской сферы особо подчеркнул высокий статус и ценность профессии врача, напомнив глубокие слова джадида-просветителя Абдурауфа Фитрата: «Каждая сфера, служащая человеку, священна, но сфера, служащая здоровью человека — благороднее!».

Глава государства объявил о масштабном пакете новых льгот, направленных на социальную и материальную поддержку работников системы здравоохранения. Эти решения послужат улучшению жилищных условий тысяч врачей и повышению кадрового потенциала в отдаленных регионах.

Обеспечение жильем: 50 миллиардов сумов и помощь с первоначальным взносом

Для обеспечения достойных условий жизни медицинских работников запускаются специальные государственные механизмы финансовой поддержки:

Жилье для сотрудников со стажем 15 лет: Из государственного бюджета выделено 50 миллиардов сумов на покрытие части ипотечных кредитов медицинских работников, добросовестно проработавших в сфере не менее 15 лет. В результате этой поддержки уже в следующем году 1 000 медицинских работников переедут в новые квартиры;

Ипотечные льготы для молодых специалистов: В целях поддержки молодых кадров, только начинающих свой путь в системе, государство будет ежегодно покрывать 25 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту для 500 молодых медицинских работников.

Отдаленные и труднодоступные регионы: помощь в 50 миллионов сумов и высокие надбавки

В целях кардинального улучшения качества медицинских услуг, оказываемых населению в сельской местности и отдаленных пунктах, врачам, работающим в этих регионах, будет предоставлен беспрецедентный пакет стимулирования:

Ежемесячная надбавка вырастет более чем в 2 раза: Начиная со следующего года, дополнительная надбавка к ежемесячной зарплате всех врачей, работающих в отдаленных и труднодоступных регионах, будет увеличена с действующих 2 миллионов сумов до 4,5 миллиона сумов ;

Крупная единовременная выплата: Каждому врачу, который по направлению или по собственному желанию отправится работать в отдаленные регионы, будет выплачено единовременное материальное поощрение в размере 50 миллионов сумов на первоначальные расходы и обустройство.

Паспорт новых льгот для медицинских работников