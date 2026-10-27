«Служение здоровью человека — благородно»: Президент объявил о новых льготах для врачей
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на встрече с работниками медицинской сферы особо подчеркнул высокий статус и ценность профессии врача, напомнив глубокие слова джадида-просветителя Абдурауфа Фитрата: «Каждая сфера, служащая человеку, священна, но сфера, служащая здоровью человека — благороднее!».
Глава государства объявил о масштабном пакете новых льгот, направленных на социальную и материальную поддержку работников системы здравоохранения. Эти решения послужат улучшению жилищных условий тысяч врачей и повышению кадрового потенциала в отдаленных регионах.
Обеспечение жильем: 50 миллиардов сумов и помощь с первоначальным взносом
Для обеспечения достойных условий жизни медицинских работников запускаются специальные государственные механизмы финансовой поддержки:
Жилье для сотрудников со стажем 15 лет: Из государственного бюджета выделено 50 миллиардов сумов на покрытие части ипотечных кредитов медицинских работников, добросовестно проработавших в сфере не менее 15 лет. В результате этой поддержки уже в следующем году 1 000 медицинских работников переедут в новые квартиры;
Ипотечные льготы для молодых специалистов: В целях поддержки молодых кадров, только начинающих свой путь в системе, государство будет ежегодно покрывать 25 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту для 500 молодых медицинских работников.
Отдаленные и труднодоступные регионы: помощь в 50 миллионов сумов и высокие надбавки
В целях кардинального улучшения качества медицинских услуг, оказываемых населению в сельской местности и отдаленных пунктах, врачам, работающим в этих регионах, будет предоставлен беспрецедентный пакет стимулирования:
Ежемесячная надбавка вырастет более чем в 2 раза: Начиная со следующего года, дополнительная надбавка к ежемесячной зарплате всех врачей, работающих в отдаленных и труднодоступных регионах, будет увеличена с действующих 2 миллионов сумов до 4,5 миллиона сумов;
Крупная единовременная выплата: Каждому врачу, который по направлению или по собственному желанию отправится работать в отдаленные регионы, будет выплачено единовременное материальное поощрение в размере 50 миллионов сумов на первоначальные расходы и обустройство.
Паспорт новых льгот для медицинских работников
Направление льготы
Для кого предназначено?
Выделенные средства и размер поощрения
Покрытие ипотечного кредита
Медицинские работники со стажем не менее 15 лет
Выделено 50 млрд сумов (1 000 сотрудников получат жилье)
Компенсация первоначального взноса
Молодые медицинские кадры (ежегодно)
500 молодым специалистам оплачивается 25 процентов взноса
Ежемесячная надбавка
Все врачи, работающие в отдаленных регионах
Увеличивается с 2 млн сумов до 4,5 млн сумов в месяц
Единовременное поощрение
Врачи, начавшие работу в отдаленном регионе
Каждому врачу выплачивается 50 млн сумов
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