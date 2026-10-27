Новая задача для хокимов: будут выделены специальные земельные участки для строительства частных клиник

·65·Узбекистан
Новая задача для хокимов: будут выделены специальные земельные участки для строительства частных клиник

В Узбекистане начинается новый этап развития системы частной медицины, привлечения прямых инвестиций в отрасль и повышения качества оказания медицинских услуг. В целях расширения сети современных клиник и больниц в регионах будет внедрен упрощенный и льготный порядок выделения земельных участков для медицинских учреждений.

Также предусматривается широкое использование возможностей частного сектора в государственной системе здравоохранения, включая поэтапную закупку услуг у частных клиник и внедрение эффективных механизмов аутсорсинга.

Хокимы определяют землю: аукционы будут открываться только для медицины

Предоставление земельных участков для частных предпринимателей и медицинских инвесторов будет осуществляться в следующем порядке:

  • Ежегодное объявление: Хокимияты каждой области и города ежегодно, исходя из потребностей регионов, будут определять специальные земельные участки для строительства частных клиник и официально публиковать их;

  • Целевые открытые торги: Выделенные земли будут выставляться на электронный аукцион исключительно с условием возведения частных медицинских учреждений;

  • Льготные и выгодные условия: В целях привлечения инвесторов и скорейшего запуска медицинских центров земельные участки будут предлагаться предпринимателям на более выгодных и гибких финансовых условиях.

Аутсорсинг в медицине: государство сотрудничает с частным сектором

В рамках реформирования системы здравоохранения отношения государственно-частного партнерства будут кардинально обновлены:

  • Закупка услуг у частного сектора: Вместо самостоятельной организации ряда специализированных медицинских услуг государство перейдет к практике их поэтапной закупки у частных клиник на основе государственного заказа;

  • Механизмы аутсорсинга: Лабораторные, диагностические, услуги питания, стерилизации и высокотехнологичные обследования в государственных больницах будут переданы в управление (аутсорсинг) частным специализированным компаниям;

  • Конкуренция и гарантия качества: Такая система усилит здоровую конкуренцию в отрасли и создаст для граждан возможность пользоваться высококачественными медицинскими услугами, покрываемыми государством, также и в частных центрах.

Новые возможности и изменения для частных клиник

Направление

Основной порядок и изменения

Польза для предпринимателей и населения

Порядок выделения земли

Хокимы ежегодно объявляют о земельных участках

Обеспечивается прозрачность, снижаются бюрократические барьеры

Условия аукциона

Только для строительства клиники, на льготных условиях

Упрощается приобретение земли для инвесторов

Государственные закупки

Государство закупает медицинские услуги у частного сектора

Частные клиники получают гарантированный поток клиентов

Система аутсорсинга

Внедряются новые механизмы аутсорсинга

Повышается скорость и качество обслуживания в больницах

частная медицинамедицинский аутсорсингинвестициигосударственно-частное партнерство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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