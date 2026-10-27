В Индии молнии и проливные дожди унесли жизни 14 человек

·57·Мир
В Индии молнии и проливные дожди унесли жизни 14 человек

В индийском штате Тамилнад с начала сезона муссонов 14 человек погибли в результате ударов молнии. Проливные дожди также вызывают оползни, наводнения и создают опасные ситуации на дорогах. Об этом сообщает издание ТеПринт.

Министр доходов штата К.А. Сенготтайян 26 октября сообщил, что семьям погибших была выплачена компенсация в размере 400 тысяч рупий. Он опроверг сообщения о том, что за один день в результате инцидентов, связанных с дождями, погибли 35 человек. Другие случаи гибели людей в настоящее время расследуются.

Последствия 62 оползней, произошедших в округе Нилгири из-за сильных осадков, были устранены. Однако в результате падения камней на автобус погиб водитель, а кондуктор получил переломы. Семье водителя также была выделена компенсация в размере 400 тысяч рупий.

В целях безопасности временно ограничен въезд туристов в горные районы, такие как Нилгири, Кодайканал и Йеркод. Местные жители могут передвигаться только при наличии специального разрешения с 06:00 до 18:00.

В районе Мунджиккал-Добикана в Кодайканале затопило более 20 домов. Жители всю ночь пытались спасти свое имущество и скот. Кроме того, на 30-летнем мосту, который является важным объектом для 600–700 семей, появились трещины.

В округе Нагапаттинам под водой оказались 3,5 тысячи акров посевных площадей. В водохранилище Вайгай в соседнем округе Тхени уровень воды спустя девять месяцев снова поднялся до 50 футов. Полная вместимость водохранилища составляет 71 фут.

ИндияТамилнадНилгириМуссон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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