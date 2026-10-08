В Индии пассажирский самолет, в который ударила молния, чудом уцелел
В воздушном пространстве Индии произошел чрезвычайно опасный инцидент с пассажирским воздушным судном. Когда полет подходил к концу и лайнер готовился к посадке, в него ударила мощная молния. Несмотря на то, что носовая часть воздушного судна получила серьезные повреждения, благодаря профессионализму экипажа удалось предотвратить крупную трагедию.
Подробности происшествия и опубликованные фотографии вызвали большой резонанс в социальных сетях.
Прямой удар в носовую часть: Последствия природного явления
Как сообщает издание Тимес оф Индиа, неожиданный удар молнии произошел в самый ответственный момент:
Удар во время посадки: Молния ударила в тот момент, когда лайнер приближался к аэропорту и находился на стадии приземления;
Серьезная деформация: Удар пришелся на переднюю часть самолета, значительно смяв и пробив носовой обтекатель, где расположен метеорологический радар;
Тяжелые повреждения: В результате инцидента верхняя и передняя обшивка фюзеляжа лайнера подверглись сильной деформации.
Мастерство пилотов и спасение 110 человек
Несмотря на технические повреждения, пилоты сохранили хладнокровие:
Безопасная посадка: Благодаря высокой квалификации и оперативным действиям членов экипажа самолет был благополучно посажен на взлетно-посадочную полосу аэропорта;
Пострадавших нет: Никто из 104 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту лайнера, не пострадал, все были благополучно эвакуированы.
Авиационные инженеры и служба авиационной безопасности проводят расследование для оценки масштаба ущерба, нанесенного лайнеру, и проверки состояния всех технических систем. Оперативность и строгое соблюдение правил на этот раз предотвратили очередную потенциальную катастрофу в небе.
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